'한화가 만든 노시환' 대반전 평가! 정말 뉴욕행 비행기 타나…美매체 "장타력+3루 수비 굿" 긍정 전망 나왔다

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 포스팅을 진행 중인 노시환(25·한화 이글스)을 향한 긍정적인 전망이 미국 현지에서 나왔다.

뉴욕 메츠 소식을 다루는 어메이징에비뉴는 11일(한국시각) 노시환의 이력과 타격 스타일을 상세하게 전했다. 그동안 미국 현지 매체들이 노시환의 포스팅 소식을 전하면서 메이저리그에서의 활약 여부에 물음표를 붙였던 것과 달리, 어메이징에비뉴는 긍정적인 시각을 드러냈다.

주목할 점은 노시환의 타격 스타일 분석이다. 매체는 '1m83, 95㎏인 노시환은 약간 오픈 스탠스로 서서 양손을 눈높이까지 들고 배트를 머리 뒤쪽 2시 방향으로 감는다. 적당한 레그킥과 각진 어퍼컷 스윙 궤적으로 플라이볼 타구를 많이 만들어낸다. 특히 낮은 공에 강점을 보이며, 팔을 완전히 뻗어 당겨치거나, 가운데로 넘기는 타격을 한다'고 분석했다. 이어 '데뷔 초에는 콘텍트 능력이 부족했다. 루키 시즌에는 59.8%애 그쳤던 콘텍트 비율은 꾸준히 개선돼 현재 70% 중반대까지 상승했다'고 덧붙였다.

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수비 분석도 이어졌다. 어메이징에비뉴는 '노시환은 한화에서 3루수로 뛰었지만, 1루수와 유격수로도 출전한 경험이 있다. 그는 KBO리그 최고의 수비형 3루수 중 한 명으로 꼽힐 만큼 뛰어난 수비력을 자랑한다'며 '빠른 반응 속도와 넓은 수비 범위, 강한 어깨를 갖추고 있다'고 전했다. 이어 '하체 부상에 시달리던 2022년에는 수비력이 다소 떨어졌다는 평가를 받았지만, 해마다 꾸준히 수비력을 향상시켜왔다'고 덧붙였다.

냉정한 평가도 있었다. 매체는 '홈런성 타구라도 타구 속도가 153㎞를 넘는 경우가 드물고, 유격수 포지션도 소화할 수는 있지만, 장기적인 주전으로 뛰기에는 경험이 부족하다'고 평가했다.

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그동안 미국 매체들은 노시환의 높은 삼진율과 수비 문제를 지적해왔다. 지난 2월 한화와 11년 총액 307억원의 비FA 다년 계약을 맺었지만, 미국 진출시 비슷한 가치의 제안을 받기는 어려울 것이라는 시각이었다. 하지만 최근 들어 이런 시선에도 조금씩 변화가 감지되는 모양새다.

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앞서 뉴욕 지역 매체 엠파이어스포츠미디어는 지난 8일 FA시장에 나온 에유헤니오 수아레스(35) 대신 노시환을 3루 보강 대안으로 제시한 바 있다. 뉴욕 양키스가 새 시즌을 앞두고 장타력을 갖춘 3루수를 찾는 상황에서 이미 빅리그 경력이 풍부한 수아레스 대신 포스팅에 도전하는 젊은 노시환의 가능성에 주목해 볼 만하다는 것이다. 매체는 '수아레스를 적절한 가격에 단기 계약으로 영입하려면 수비력을 꼼꼼히 평가한 후에 고려해 볼 만하다'면서도 '더 젊고 성장 가능성이 큰 선수를 원한다면 한국인 3루수 노시환도 눈여겨 볼 만하다'고 지적했다.

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아직까진 노시환을 향한 구체적인 제안 소식은 들려오지 않고 있다. 그러나 포스팅 선언 초반의 물음표가 서서히 떨어지고 있는 최근의 분위기는 노시환에게 분명 고무적일 만하다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com