美도 놀란 KBO '갓성비' FA 투수, 이번엔 콜로라도행? "충분히 잘 어울릴 만한 선수"

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[스포츠조선 박상경 기자] 시카고 화이트삭스에서 시즌을 마치고 FA자격을 취득한 에릭 페디의 콜로라도행 가능성이 제기됐다.

미국 SB네이션 산하 콜로라도 소식을 전하는 퍼플로우는 11일(한국시각) '콜로라도의 새 투수 코치와 잘 어울릴 만한 두 명의 FA' 중 한 명으로 페디를 거론했다. 콜로라도는 최근 에단 카츠 투수 코치를 영입하면서 마운드 재편에 시동을 걸었다. 카츠 코치는 화이트삭스 시절이던 2024시즌 페디와 호흡을 맞춘 바 있다. 2023년 NC 다이노스에서 외국인 최초 KBO리그 투수 부문 트리플크라운을 차지한 페디는 화이트삭스와 세인트루이스 카디널스에서 31경기 177⅓이닝을 던져 9승9패, 평균자책점 3.30, 탈삼진 154개로 성공적인 메이저리그 복귀를 일군 바 있다.

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매체는 '페디는 지난 시즌 시카고 화이트삭스와 150만달러 계약을 맺고 스윙맨 역할을 맡아 33경기 141이닝 8승9패, 평균자책점 3.83을 기록했다. 전년도에 비해 볼넷과 삼진 비율도 개선됐다'고 소개했다. 이어 '페디는 스위퍼를 포함한 네 가지 구종을 구사하는데, KBO리그 시절부터 활용한 스위퍼는 가장 효과적인 구종이다. 싱커와 커터도 잘 쓴다'며 '페디는 약한 타구와 땅볼 유도를 즐기는데, 이는 콜로라도 수비 스타일과도 잘 맞는다'고 분석했다. 또 '페디는 선발 투수로 5일마다 등판하든, 오프너 이후 등판하든 많은 이닝을 소화할 수 있다'며 '마운드 재건 중인 콜로라도가 가장 바라는 건 선발 투수의 긴 이닝 소화 능력이다. 페디는 지난 시즌 화이트삭스에서 140이닝을 던진 4명의 투수 중 한 명이었다'고 지적했다.

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페디의 가성비에도 초점을 맞췄다. 퍼플로우는 스포트랙이 페디의 내년 계약 가치를 2년 1200만달러 수준으로 예측한 것을 두고 '영입 비용도 크게 높지 않을 것으로 보인다'며 '카츠 코치는 선수들과 좋은 관계를 맺는 능력을 바탕으로 영입된 인물이다. 이런 능력은 (페디를) 콜로라도로 오도록 설득하기에 충분할지도 모른다'고 전망했다.

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앞서 화이트삭스 소식을 다루는 삭스머신은 페디의 활약이 포스트시즌 진출의 중요한 밑거름이 됐다고 평가했다. 매체는 '화이트삭스가 일반적인 단기 계약 투수들의 성공률에 그쳤다면 포스트시즌에 진출하지 못했을 것'이라며 페디의 팀 기여도를 높게 평한 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com