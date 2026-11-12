버리긴 아깝고, 결국 고쳐쓰겠다? 다저스 단장이 밝힌 김혜성 개조 계획, 하지만 로버츠 마음이 바뀔까

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[스포츠조선 박상경 기자] 과연 김혜성(LA 다저스)의 새 시즌 행보는 달라질까.

LA 다저스의 브랜든 곰스 단장이 김혜성의 새 시즌 활용을 거론하면서 타격 개선 계획을 밝혔다고 LA 타임스가 11일(한국시각) 전했다. 미국 네바다주 라스베이거스에서 진행 중인 메이저리그 단장 회의에 참석한 곰스 단장은 김혜성에 대해 "공격에서 자신이 기대했던 시즌을 보내지 못했다"며 "하지만 우리 팀에 잘 맞는 능력을 많이 갖추고 있다"고 말했다.

김혜성은 데뷔 시즌이었던 지난해보다 퇴보했다. 작년 71경기 타율 0.280(161타수 45안타) 3홈런 17타점, 출루율 0.314, 장타율 0.385, OPS 0.699였던 김혜성은 올해 43경기 출전(타율 0.259, 116타수 30안타, 1홈런 11타점, 출루율 0.323, 장타율 0.328, OPS 0.651)에 그쳤다. 출루율이 소폭 상승하고 삼진율은 줄었지만, 다저스가 기대하는 만큼의 타격은 보여주지 못했다는 평가가 이어진 바 있다.

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곰스 단장은 시즌 막판 김혜성의 스윙 변화를 위한 시도를 했음을 공개했다. 그는 "이번 겨울에는 스윙 변화 가능성을 계속 살펴보며 개선 작업을 진행할 것이다. 시즌 막판에는 구단이 제시한 계획에 따라 몇 가지를 시도했고, 선수 본인도 긍정적으로 느낀 부분이 있었다"고 설명했다. 그러면서 "앞으로도 계속 노력하면서 스윙 메커니즘을 한 단계 발전시키고, 공격적으로 좋은 상태에 도달하기를 기대한다"고 덧붙였다.

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스프링캠프에서 4할 타율을 기록했던 김혜성은 1할대에 그친 알렉스 프리랜드에 밀려 개막 엔트리 진입에 실패했다. 지난 4월 초 무키 베츠의 부상으로 인해 빈 로스터 한 자리를 차지하면서 빅리그에 콜업됐으나, 5월 말 다시 트리플A행 통보를 받았다. 당시 데이브 로버츠 감독은 김혜성의 타격 문제를 지적하면서 개선을 요구한 바 있다. 곰스 단장 역시 김혜성의 타격 자세가 지난해 좋지 않았던 시기로 돌아가고 있다고 지적한 바 있다. 이후 김혜성은 트리플A 오클라호마시티에서 꾸준히 기용됐지만, 남은 정규시즌 기간 콜업은 없었다. 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)를 앞두고 포스트시즌 엔트리에 합류했으나, 대수비로 1경기 출전한 게 전부다.

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곰스 단장의 발언은 여전히 다저스가 김혜성의 성장 가능성에 주목하고 있음을 시사한다. 수비와 주루 면에서 강점을 가진 그가 타격 문제만 개선하면 충분히 활용할 수 있다는 평가를 내린 것으로 풀이된다. 그러나 김혜성의 타격에 아쉬움을 드러냈던 로버츠 감독의 평가가 과연 바뀔지가 관건이다.

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김혜성은 내년 시즌을 마치면 다저스와의 보장 계약이 끝난다. 다저스는 2028년과 2029년 각각 500만달러의 옵션을 갖고 있다. 김혜성이 내년 시즌 준비 과정에서 다저스의 의도에 걸맞은 활약을 보여주며 빅리그 엔트리 경쟁에서 살아남느냐가 평가 잣대가 될 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com