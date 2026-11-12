'아, 1승' 불발된 다승왕, 2년 차에 이런 반성이라니…"욕심이 개인, 팀에 피해줬다" [미야자키 인터뷰]

두산 베어스 최민석. 사진제공=두산 베어스

두산 베어스 최민석. 사진제공=두산 베어스

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[스포츠조선 이종서 기자] "1,2위가 아니라고 생각하려고요."

최민석(20·두산 베어스)은 시즌 최종전인 10월7일 잠실 LG 트윈스전이 아쉬움으로 남았다.

LG 선발투수는 임찬규. 최민석과 함께 시즌 14승으로 다승 공동 1위를 달리고 있었다. '공동'을 '단독'으로 바꿀 수 있는 기회.

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'2년 차' 최민석도 올 시즌 좋았던 활약을 확실하게 증명할 수 있는 순간이었다. 그러나 LG 타자들의 집중력에 고전했다. 4⅔이닝 10안타(1홈런) 1볼넷 5탈삼진 7실점(6자책)으로 흔들렸다.

임찬규 역시 두산 타자에 고전하며 5이닝 6안타 4사구 2개 4탈삼진 5실점을 했지만, 먼저 내려간 최민석을 제치고 다승왕으로 올라섰다.

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최민석은 "시즌 중간까지 다승왕에 대한 욕심이 없었다. 그러다가 상위권으로 가니 욕심이 나더라. 특히 마지막에 (임찬규와) 1대1로 붙었던 순간에 욕심을 냈다. 결과론이지만 평소대로 했으면 좋았을 것 같다"라며 "욕심을 낸 것이 개인과 팀 모두에게 피해가 됐다. 다음에 이런 기회가 온다면 욕심을 내지 않으려고 한다. 1,2위가 아니라고 생각해야겠다"고 했다.

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2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 최민석이 금메달을 들어보이고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

비록 다승왕은 품지 못했지만, 최민석은 그 어느때보다 알찬 1년을 보냈다. 27경기에서 14승5패 평균자책점 3.20으로 KBO리그 최고 투수 중 한 명으로 올라섰다. 동시에 9월 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀으로 나가 금메달을 목에 걸기도 했다.

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최민석은 "올해는 기대했던 것보다 훨씬 좋았다"라며 "안 다치고 선발로 풀시즌을 뛰는 것이 목표였다. 풀로 한 시즌을 뛰면서 다른 추가적인 기록도 잘 따라와서 좋았다"고 이야기했다.

좋은 모습을 보여줬지만, 마무리는 아쉬웠다. 팀이 5위로 마친 최민석은 와일드카드 결정전에 불펜 등판을 준비했다. 준플레이오프에 간다면 선발로 나간다는 계획. 그러나 두산은 와일드카드 결정전 1차전에서 LG에 패배하면서 결국 최민석도 가을야구 무대를 밟지 못했다. 최민석은 "불펜 등판을 준비하면서 나가고 싶은 마음이 반이었고, (팀이 이기는 상황이라) 안 올라가야 한다는 마음이 반이었다"고 밝혔다.

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가을야구에 등판하지 못했던 최민석은 시즌 후 열리는 아시아프로야구챔피언십(APBC)을 바라보고 있었다. 그러나 팔꿈치에 통증이 생겼고, 결국 최종 엔트리 합류가 불발됐다. 최민석은 "크게 아프지는 않았는데 병원 검사를 받아봤더니 살짝 좋지 않다고 했다"라며 "아시안게임 여파는 아니고 작년보다 많이 던져서 무리가 온 것 같다"고 했다. 그는 이어 "처음가는 것과 두 번째 가는 건 또 다르니 더 빨리 적응했을 것 같은데 아쉽다. 또 아시안게임보다는 일본 선수들의 전력이 더 좋아서 어느정도 레벨인지 보고 싶은 마음이 있었다"고 아쉬움을 내비쳤다.

두산 베어스 최민석. 사진제공=두산 베어스

비록 대표팀은 못 갔지만, 최민석은 일본 미야자키에서 진행 중인 마무리캠프에 합류해 내년 시즌을 일찌감치 준비하기 시작했다.

최민석은 "구속과 변화구에 신경쓰고 있다. 웨이트나 몸무게를 늘리면서 피지컬적인 것이 발전하면 구속도 오른다고 생각한다. 또 변화구는 원래 가지고 있던 걸 발전시키려고 한다"고 말했다.

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올해 14승으로 최고의 활약을 펼쳤지만, 최민석은 더 높은 곳을 바라봤다. 그는 "올해는 작년에 했던 것처럼 비슷하게 할 것 같다. 올해 결과가 좋아서 비슷하게 할 것 같다. 부족하게 느낀 걸 거기서 추가해서 운동을 할 것 같다"라며 "내년에 일단 더 많은 이닝 던지고 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하 피칭)도 많이 하고 싶다. 목표는 그 두 개인 것 같다"고 강조했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com