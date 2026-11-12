한화 이글스 맙소사! '대전 예수' 와이스 KBO 복귀 불발…샌디에이고와 계약 'MLB 잔류'→트리플A 막판 불꽃 '눈길'

16일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 와이스가 4회말 2사 2루 최형우의 타구를 펜스 앞에서 잡은 이원석을 보며 미소짓고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.16/

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[스포츠조선 강우진 기자]'대전 예수' 라이언 와이스의 KBO 리그 복귀가 불발됐다. 지난 시즌 메이저리그에서의 실패를 계기로 라이스가 한화 이글스로 돌아오는 것이 아니냐는 전망이 나왔지만, 그는 미국에서의 도전을 이어가겠다는 의지를 보였다.

'MLB 닷컴'은 11일(한국시각) '와이스는 샌디에이고 파드리스와 메이저리그 계약을 체결했다'며 '계약에는 2028시즌 구단 옵션이 포함됐다'고 보도했다.

29일 대전 한화생명볼파크. 한화 외국인 투수 라이언 와이스가 러닝 훈련을 하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/

와이스는 지난 시즌 휴스턴 애스트로스 소속으로 9경기에 등판해 평균자책점 7.62를 기록했다. 그는 시즌을 휴스턴 산하 트리플A 슈거랜드 스페이스 카우보이스에서 마무리했다. 메이저리그 도전이 허무하게 끝나는 듯했지만 막판에 반전은 있었다. 와이스는 슈거랜드에서 등판한 마지막 4경기에서 평균자책점 1.37을 기록했고, 19⅔이닝 동안 삼진 24개를 잡아냈다. 이 인상적인 활약이 샌디에이고의 눈길을 끌었다. 와이스는 아직 마이너리그 옵션이 남아 있어 부진할 경우 트리플A로 내려보낼 수 있다. 위험 부담이 적은 영입이다. 물론 그는 스프링 트레이닝에 참가해 선발 로테이션 자리를 놓고 경쟁할 기회도 얻게 된다.

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19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 와이스가 역전포를 터뜨린 리베라토의 가슴팍을 가격하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

지금의 샌디에이고는 선발 로테이션을 재구성해야 한다. 지난해 선발 로테이션을 구성했던 선수 중 무려 7명이 FA(자유계약선수)가 됐다. 여기에는 마이클 킹, 닉 피베타, 워커 뷸러가 포함된다. 샌디에이고는 발빠르게 와이스를 영입해 만약에 대비하는 모습이다. 오프시즌에 영입이 원활하게 이뤄지지 않을 경우 선발 로테이션에 구멍이 생길 수 있기 때문이다.

매체는 '샌디에이고는 해야 할 일이 많다. 물론 와이스가 이 모든 문제를 해결해 줄 선수는 아니다'면서도 '하지만 샌디에이고는 최근 저렴한 가격에 영입한 뒤 부활을 기대하는 선수들을 성공적으로 활용해 온 좋은 이력을 갖고 있다. 이번 영입은 시작에 불과하다'고 전했다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 한화 선발투수로 등판한 와이스. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.30/

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AJ 프렐러 샌디에이고 단장은 "투수는 언제나 많이 필요하기에 우리는 여러 명을 영입해야 한다"며 "앞으로 몇 주 동안 우리가 해야 할 일은 강력한 투수진을 다시 경기장에 내보낼 수 있도록 만드는 것"이라고 강조했다.

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한편, 와이스는 2024~2025시즌 한화에서 뛰었다. 선발 등판 46경기를 소화하며 평균자책점 3.16을 기록했다. 시속 90마일대 중반의 패스트볼을 던지며, 스위퍼와 체인지업을 함께 구사하는 것이 특징이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com