LAD 김혜성 속 터진다! 차라리 2루수 유망주를 키우라고?…"아직 확실한 주전 아냐"→타선 문제 해결법 3가지 제시

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 8회초 2사 만루 김혜성이 스탠딩 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 김혜성은 내년에도 팀의 신뢰를 받지 못할 것이란 전망이 나온다. 반면 오타니 쇼헤이의 경우 구단의 지나친 신뢰를 받고 있기에 팀의 목표 달성에 방해가 될 수 있다.

'MLB 닷컴'은 11일(한국시각) 지난 시즌 다저스의 실패를 언급하면서 '다저스가 이번 오프시즌과 2027시즌에 타선 문제를 해결할 수 있는 세 가지 방법'을 제시했다.

가장 먼저 거론된 것은 오타니의 건강이다. 오타니는 다저스 선발 라인업에 항상 드는 에이스다. 팀 전체의 타격 문제를 그에게 돌리는 것은 맞지 않지만, 그만큼 그에게 거는 기대가 크다. 다저스의 최고 타자로 불리는 그가 부진할 경우 다저스의 타선 전반이 침체하는 것이 사실이다. 오타니가 지난 시즌 처럼 투타 겸업을 고집하다가 쓰러지는 일이 2027시즌에도 일어난다면 낭패다. 9월 부상자 명단(IL)에 올랐다가 복귀한 이후 오타니는 포스트시즌에서 큰 영향력을 발휘하지 못했다. 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 4차전에서 뒤늦게 타격감을 되찾았지만 이미 너무 늦은 시점이었다. 그를 지나치게 신뢰했던 게 오히려 독이었다. 오타니에게 충분한 휴식을 줘야했지만, 그의 말만 믿고 무리하게 경기에 투입시킨 결과였다.

Advertisement

매체는 '오타니를 다르게 관리했다면 다저스가 더 나은 결과를 얻었을 것이라고 장담할 수는 없다'면서도 '그러나 팀이 한 해 가장 중요한 경기를 치르는 시점에 오타니가 최상의 컨디션을 유지하지 못했다는 것은 분명한 문제였다'고 주장했다.

이어 '이번 오프시즌 다저스는 오타니가 거의 완벽한 몸 상태로 시즌을 마무리할 수 있도록 하는 방안을 검토해야 한다'며 '이를 위해서는 투타 겸업에 따른 부담을 조정하는 변화가 필요할 수도 있다'고 덧붙였다.

Advertisement

다음으로는 다저스가 2루수 포지션에서 믿을만한 자원을 찾아야 한다는 분석이 나온다. 현재 상황을 기준으로 보면 토미 에드먼이 다저스의 주전 2루수로 예상된다. 에드먼은 정규시즌 84경기에 출전해 OPS 0.714를 기록했다. 타선에서 다소 기복이 있었다. 에드먼은 유틸리티로서 다양한 포지션을 오갈 때 빛나는 선수다. 그를 다음 시즌 붙박이 2루수로 박아두는 것은 팀이 원하는 방향이 아니다. 2루수를 맡을 수 있는 선수는 알렉스 프리랜드와 김혜성이다. 그러나 이들은 아직까지도 확실한 주전으로 여겨지지 않고 있다.

Advertisement

매체는 '현재 40인 로스터에는 프리랜드와 김혜성이 있지만, 두 선수 모두 아직 메이저리그에서 확실한 주전으로 자리 잡지는 못했다'며 '장기적인 관점에서는 메이저리그 유망주 랭킹 79위에 오른 찰스 다발란이 2루수 수비를 연습한 것이 좋은 성과로 이어질 수도 있다'고 주장했다. 유망주들이 성장하기 전까지는 FA 시장이나 트레이드 시장을 찾아봐야 한다는 게 매체의 의견이다. 사실상 김혜성이 다음 시즌에도 선택 받지 못할 것이란 이야기다.

Advertisement

MLB닷컴은 끝으로 다저스 타선의 클러치 능력을 지적했다. 지난 포스트시즌에서 다저스는 득점권 상황에서 43타수 5안타에 그쳤다. 정규시즌에는 득점권 상황에서 OPS 0.779를 기록하며 훨씬 나은 모습을 보였지만, 이번 시즌 유독 결정적인 순간에 마무리 능력이 부족했다. 타격 코치까지 교체한 상황에서 타자들은 다음 시즌 이 부분을 잘 준비해야만 우승에 재도전할 수 있을 것으로 보인다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com