'한화 노시환' 초대형 낭보! '필라델피아 동반 이적' 가능성…선배 김하성 덕 제대로 본다? "상대적으로 주목 못 받았어"

24일 대전 한화생명이글스파크에서 KBO리그 한화와 SSG의 경기가 열렸다. 1회말 안타를 치고 출루한 노시환이 세리머니를 펼치고 있다. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2022.04.24/

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[스포츠조선 강우진 기자]한화 이글스의 노시환(25)이 KBO 리그 선배 김하성(31) 덕을 볼 수 있을까. 김하성에 대한 필라델피아 필리스의 관심이 노시환에게까지 이어질 수도 있다는 주장이 나온다.

'NBC 스포츠 필라델피아'의 콜 와인트라우브 기자는 11일(한국시각) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "필라델피아의 김하성에 대한 영입 관심이 보도되는 가운데 유격수인 김하성을 영입하는 것이 이번 겨울 포스팅된 또 다른 한국인 선수 노시환의 영입으로 이어지는 데 도움이 될 수 있을까?"라는 질문을 던졌다.

그러면서 그는 "노시환은 상대적으로 주목받지 못하고 있는 3루수다"며 "우타자인 노시환은 최근 KBO 리그 4시즌 동안 평균 29홈런, 97타점, OPS 0.863을 기록했다"고 전했다.

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29일 대전한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기, 4회말 한화 심우준이 역전 솔로홈런을 날렸다. 더그아웃 동료들의 무관심 세리머니가 끝난 뒤 문동주의 포옹을 받는 심우준. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.04.29/

노시환은 필라델피아에서도 충분히 영입할 만한 자원이다. 필라델피아는 이번 오프시즌 3루수 공백을 메워야 한다는 과제를 안고 있다. 주전 3루수 알렉 봄의 이탈이 예상되기 때문이다. 3루 자리를 에이든 밀러 같은 유망주에게 넘기기에는 위험 부담이 크다. 한국에서 검증된 장타자인 노시환에게 기대를 걸어보는 것은 나쁘지 않은 시도다. 노시환은 한화에서 8시즌 동안 957경기에 출전해 타율 0.267, 출루율 0.353, 장타율 0.457, 153홈런을 기록했다. 수비 능력에 대해서는 부정적인 의견이 있지만, 어린 선수이기에 충분히 발전할 가능성은 있다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

노시환의 필라델피아행 가능성은 김하성의 이적설과도 맞닿아 있다. 지난 시즌 애틀랜타 브레이브스에서 아쉬운 결과를 냈던 김하성은 다음 시즌 재기를 노린다. 이를 갈고 FA 시장에 나온 김하성에게 필라델피아가 주목하고 있다.

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필라델피아 소식을 주로 전하는 매체 'TBOH'는 같은날 '에드문도 소사가 FA 시장에 나오면서 필라델피아에는 유틸리티 내야수가 필요하다'며 '김하성은 데이브 돔브로스키가 선호할 만한 전형적인 부활을 노리는 선수다'고 주장했다.

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김하성은 지난해 1할대 타율로 타격 생산성이 메이저리그 최하위권에 머물렀다. 애틀랜타는 그런 김하성과의 재계약을 사실상 포기했다. 현재 필라델피아는 유격수 트레이 터너에 대한 신뢰가 없다. 이 때문에 김하성이 터너의 자리를 대신할 주전 유격수로 거론되고 있다.

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김하성과 함께 노시환이 필라델피아로 합류하는 시나리오가 완성될 지 관심을 끈다. 노시환의 첫 메이저리그 도전인 만큼 선배 김하성이 한 팀에서 그의 적응을 돕는 데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 전망된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com