2년 연속 메이저리그 도전한다, 단 12월 2일까지 협상해보고, 통산 '82승' 다카하시 무조건 미국행은 없다

세이부 우완 다카하시가 메이저리그 현 협약이 끝나는 12월 2일(한국시각)로 협상 기간을 못 박았다. 올 시즌 완봉승을 거두고 포효하는 다카하시. 사진출처=세이부 라이온즈 SNS

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센트럴리그 타율-홈런-타점 3관왕 사토 데루아키(27), 퍼시픽리그 평균자책점 1위 다이라 가이마(27), 2024~2025년 퍼시픽리그 다승왕 이토 히로미(29). 올 겨울에도 일본프로야구(NPB)에서 최고를 찍은 특급 스타들이 메이저리그 도전에 나선다. 메이저리그 포스팅 시스템을 통해 더 큰 무대로 간다. 지난해 무라카미 무네타카(26·시카고 화이트삭스). 오카모토 가즈마(30·토론토 블루제이스), 이마이 다쓰야(28·휴스턴 애스트로스)에 이어 올해도 일본 선수들에 대한 관심이 뜨겁다.

세 선수 긴 설명이 필요 없는 팀의 핵심, NPB 간판이다.

사토는 2021년 신인 1지명으로 한신 타이거즈에 입단해 6시즌 동안 '163홈런'을 쳤다. 지난해 타율 0.277-40홈런-102타점, 올해 0.306-39홈런-106타점을 올렸다. 2년 연속 MVP가 유력하다.

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우완 다이라는 2018년부터 구원, 선발을 오가며 메이저리그 스카우트들의 눈길을 잡아끌었다. 2022년 34홀드-2025년 31세이브를 올리고, 올해 12승5패-평균자책점 1.36을 기록했다. 우완 이토는 니혼햄 파이터스 에이스다. 2024~2025년 연달아 '14승'을 거뒀다. 올시즌 26경기에서 10승10패-평균자책점 3.18. 2점대 평균자책점을 유지한 지난 두 시즌에 비해 성적이 내려갔으나 매력적인 선발자원이다.

사토와 다이라는 계약 총액이 1억달러를 넘어설 것이라는 전망이 나온다. 메이저리그에서 맹활약 중인 일본 선수 후광 효과가 기대된다.

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세 선수에 비해 덜 주목받고 있지만 빅리그를 바라보는 선수가 한 명 더 있다. 세이부의 우완 다카하시 고나(29)가 지난해에 이어 올해도 메

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다카하시는 지난해 포스팅 시스템을 통해 메이저리그 도전을 모색했으나 만족할 만한 조건이 안 나오자 잔류를 결정했다. 사진출처=세이부 라이온즈 SNS

이저리그 문을 두드린다.

다카하시의 에이전트인 조엘 울프는 11일(이하 한국시각) 메이저리그 단장 회의가 열린 라스베이거스에서 일본 매체와 만나 "지난해보다 메이저리그 구단과 계약할 가능성이 높다. 지난해보다 더 많은 구단이 관심을 보이고 있다"라고 밝혔다.

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울프는 현 메이저리그 노사 협약이 종료되는 12월 2일로 협상 기간을 못 박았다. 해외 FA 자격이라 12월 이후에도 입단 협상이 가능하지만 3주 안에 팀을 못 찾으면 일본 잔류다.

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다카하시는 지난해 포스팅을 통해 메이저리그 진출을 모색했다. 만족할 만한 수준의 계약 조건이 안 나오자 세이부에 남았다. 1년을 준비해 재도전하겠다고 했다. 메이저리그도 좋지만 현실적인 면도 고려해야 한다. 무모한 도전이 깊은 상처로 돌아올 수도 있다.

다카하시는 올해 22경기에 나가 138⅓이닝을 던졌다. 지난해 148이닝을 소화했는데 올해는 규정 이닝(143이닝)을 밑돌았다. 9승6패, 평균자책점 2.54. 프로 12번째 시즌에 쌓은 성적이다.

2024년 악몽을 경험했다. 그해 15경기에 등판해 승 없이 11패, 평균자책점 3.87. 프로 선수가 되고 최악의 시즌을 보낸 뒤 반등에 성공했다.

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다카하시는 올해까지 12시즌 동안 82승을 기록했다. 사진출처=세이부 라이온즈 SNS

지난해 8승9패-평균자책점 3.04를 기록, 부활을 알렸다.

12시즌 통산 82승83패, 평균자책점 3.30. 내년에 다카하시가 오를 마운드는 메이저리그일까 일본프로야구일까. 다이라와 다카하시가 팀을 떠난 다면 세이부는 선발 두 기둥을 잃게 된다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com