'307억 포기' 노시환이 유격수? 美서 소문 확산 → "유격수도 된대! 수비 최고래!"

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 부상으로 이탈한 문동주 벨트를 착용하고 경기를 치른 노시환. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] 메이저리그 진출에 도전하는 노시환(한화)에 대한 관심이 높아지고 있다.

미국 대형 스포츠네트워크 SB네이션 산하의 뉴욕 메츠를 전문으로 다루는 '어메이징에비뉴'가 12일(한국시각) 노시환을 상세하게 소개했다. 유격수와 1루수도 가능한 수비가 매우 뛰어난 선수라고 높이 평가했다.

이 매체는 '노시환은 주로 한화 이글스의 3루수로 뛰었다. 1루수와 유격수 소화 경력도 가지고 있다. 노시환은 수비를 잘하는 선수로 평가 받았다. KBO리그에서 손꼽히는 최고의 3루수 수비수 중 한 명이다. 빠른 반사 신경과 넓은 수비 범위, 강한 어깨를 보여줬다'고 극찬했다.

Advertisement

올해 메이저리그 FA 시장은 3루수 기근이다. 우타거포 자원인 노시환이 3루 수비는 물론 유격수 백업까지 가능하다고 본다면 몸값은 의외로 높아질 수 있다.

매체는 '노시환은 커리어 초반에는 수비가 불안하다는 평가를 받았다. 해를 거듭할수록 수비 능력을 발전시켰다. 유격수를 소화할 수 있는 능력이 있지만 장기적인 관점에서는 그 포지션을 맡을 만한 경험은 부족하다'고 진단했다.

Advertisement

매체는 노시환의 타격 기술도 상세하게 조명했다.

Advertisement

11일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화와 KIA의 경기. 인터뷰하고 있는 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

매체는 '노시환은 타석에서 약간 오픈 스탠스로 선다. 손을 눈높이로 높이 드는 편이다. 2시 방향으로 머리 뒤쪽에 방망이를 감아 쥔다. 적당한 레그킥과 함께 타구를 최대한 띄우는 어퍼스윙 궤도를 만들어낸다. 낮은 공을 공략하는 데 능숙하다'라고 분석했다.

Advertisement

공을 맞히는 능력은 아직 미완성이다.

매체는 '노시환이 타구속도 95마일 이상을 만들어내는 경우는 드물다. 콘택트 비율이 루키시즌 59.8%에 그쳤지만 차츰 향상됐다. 통산 70% 중반대의 콘택트 비율을 유지하고 있다'고 밝혔다.

Advertisement

노시환은 올해 초 한화와 11년 최대 307억원 비FA 다년계약을 체결했다. 포스팅에 성공해서 메이저리그 구단과 계약할 경우 307억원은 포기해야 한다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com