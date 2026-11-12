[공식발표]'잠실 오씨' 역사를 썼다. 오스틴 역대 타자 최초 200만달러 재계약. LG와 5년째 동행 확정

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. MVP 수상한 LG 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 1회말 1사 1루 오스틴이 선제 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 1회말 LG 오스틴이 두산 선발 곽빈을 상대로 선제 투런포를 날렸다. 염경엽 감독과 하이파이브를 나누고 있는 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스와 오스틴 딘이 2027시즌에도 함께 한다. 2023년부터 5년째다. LG의 역대 최장수 외국인 타자의 기록을 이어간다.

LG는 12일 외국인 타자 오스틴과 재계약을 발표했다. LG는 역대 외국인 타자 최고 대우를 했다. 인센티브 없이 연봉 200만달러에 재계약. 오스틴은 역대 외국인 타자 최초로 200만달러의 고지에 올랐다.

오스틴은 계약 후 "먼저 LG트윈스 동료들과 5년째 함께할 수 있게 되어 기쁘고, 좋은 조건을 제시해 준 구단에도 감사하다. 올해 시즌을 아쉽게 마무리했음에도 끝까지 응원해 주신 팬들의 목소리가 아직 생생하다"면서 "내년 새로운 야구장에서 치를 시즌도 기대된다. 2027시즌에도 팬들의 사랑과 기대에 보답할 수 있도록 더 발전하는 외국인 타자가 되겠다"라고 소감을 밝혔다.

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LG 구단은 "KBO리그 최고의 외국인 타자 오스틴과 다음 시즌에도 동행하게 돼 만족스럽다. 오스틴이 한국 무대에 입성한 이후 매년 꾸준히 발전하는 모습을 보여줬던 만큼, 다음 시즌에도 충분히 리그 정상급 성적을 기록할 수 있을 것으로 기대한다"라고 말했다.

오스틴은 2023시즌 한국에 왔다. 당시 총액 70만달러(계약금 10만·연봉 40만·인센티브 20만)였다. 팀을 29년만에 한국시리즈 우승으로 이끌며 타율 3할1푼3리, 163안타 23홈런 95타점을 기록했다. LG의 외국인 선수 첫 골든글러브(1루수)를 수상했다. 2024년엔 130만달러(계약금 30만·연봉 80만·인센티브 20만)로 몸값이 수직 상승했고, 그해 타율 3할1푼9리, 32홈런 132타점을 기록, LG 선수 최초로 타점왕에 오르며 2년 연속 골든글러브를 수상했다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 1회말 1사 1루 오스틴이 선제 2점홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1사 2루 LG 오스틴이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 3회초 LG 오스틴이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 오스틴. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

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그리고 2025년엔 170만 달러(계약금 30만·연봉 120만·인세티브 20만)에 재계약했다. 116경기에서 타율 3할1푼3리, 133안타 31홈런 95타점을 기록했다. 장타율 0.595, 출루율 0.393으로 OPS 0.988을 올리며 LG를 또한번 정상에 올려놓은 일등 공신이 됐다. 그리고 170만달러(계약금 30만달러·연봉 110만달러·인센티브 30만달러)에 재계약을 했다.

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올해 MVP급 활약을 했다. LG 주전들이 대부분 부진했지만 오스틴이 있었기에 버텼다고 할 정도로 홀로 분투했다. 처음으로 전경기에 출전하며 타율 3할3푼1리, 180안타, 41홈런 127타점을 기록했다. 타율과 안타, 홈런은 모두 국내에 온 이후 최고 성적. 특히 역대 LG타자 최초로 40홈런을 돌파하면서 또한번 LG 타자의 벽을 깼다. OPS는 무려 1.062를 기록, 막판 부진으로 인해 타이틀을 따내지는 못했지만 타율 3위, 홈런 3위, 타점 3위, 득점 4위, 안타 3위, 출루율 4위, 장타율 2위 등 도루를 제외한 7개 부문에서 톱4 이내에 들어가는 좋은 기록을 세우며 LG에서는 없어서는 안될 타자임을 다시한번 증명했다.

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성적도 항상 팀내 최상위권인데다 동료들에게 파이팅을 심어주는 더그아웃에서 분위기 메이커 역할까지 하고, 특히 KBO리그와 LG 팀 문화에 낯선 다른 외국인 선수들이 빠르게 녹아들 수 있도록 도와주는 외국인 리더의 역할까지 잘 해줘 팀내에서 신망이 두텁다.

당연히 LG의 재계약 0순위였고, 역대 최고액으로 보답했다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com