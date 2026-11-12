'169.8km' 인간 한계 넘어선 괴물, ML 데뷔 2년차에 만장일치 사이영상 수상 쾌거

월드시리즈 우승 트로피를 든 제이콥 미저라우스키(왼쪽). UPI연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]170km에 가까운 '광속구'를 뿌리는 괴물 투수 제이콥 미저라우스키가 만장일치 사이영상을 수상했다.

메이저리그(MLB) 사무국은 12일(이하 한국시각) 메이저리그 내셔널리그 사이영상 수상자로 밀워키 브루어스의 투수 미저라우스키가 선정됐다고 발표했다.

전미야구기자협회(BBWAA)가 밝힌 투표 내역을 보면, 미저라우스키는 1위표 30장 전부를 쓸어담으며 만장일치로 수상에 성공했다. 1위표 30장을 받은 미저라우스키가 210포인트, 필라델피아 필리스 크리스토퍼 산체스가 2위표 17장, 3위표 6장, 4위표 6장, 5위표 1장을 받아 99포인트로 2위에 이름을 올렸다. 애틀랜타 브레이브스 크리스 세일이 98포인트로 3위, LA 다저스 야마모토 요시노부가 63포인트로 4위를 각각 기록했다.

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역사상 가장 빠른 공을 던지는 투수인 미저라우스키는 올해 개인 최고 구속을 105.5마일(약 169.8km)로 경신했다. 평균 구속이 100마일을 넘는다.

지난해 빅리그에 데뷔해 5승3패 평균자책점 4.36의 성적을 기록하며 아쉬움과 희망 속에 루키 시즌을 마쳤던 미저라우스키는 올 시즌 팀의 핵심 선발로 성장하면서 30경기에 등판, 16승5패 평균자책점 1.80의 압도적 성적을 기록했다. 미저라우스키는 소속팀 밀워키의 사상 첫 월드시리즈 우승과 더불어 자신의 사이영상 수상이라는 마무리로 최고의 2026년을 보냈다.

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이는 역대 4번째로 어린 사이영상 수상이다. 최연소 기록은 1985년 드와이트 구든이 받았을 당시 20세324일이었고, 2위는 2025년 수상자인 폴 스킨스(피츠버그)로 당시 23세122일이었다. 최연소 3위는 로저 클레멘스가 기록한 24세62일이고, 미저라우스키는 24세177일로 최연소 4위에 이름을 새겼다.

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앞서 발표된 아메리칸리그 사이영상 수상자는 뉴욕 양키스의 '신흥 에이스' 캠 슐리틀러다. 슐리틀러 역시 만장일치로 사이영상 수상에 성공했는데, 양대리그 사이영상 수상자가 동시에 만장일치를 기록한 것은 MLB 역사상 3번째 진기록이다.

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1968년과 2022년 동반 만장일치를 기록한 바 있고, 올해 미저라우스키와 슐리틀러가 세번째로 동반 만장일치에 성공했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com