"트레이드 카드 수차례 맞췄는데…" 반지만 2개 우승 포수, 왜 방출 통보 받았나

2017 KIA 타이거즈 우승 당시 양현종과 껴안고 환호하는 김민식. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]새로운 길을 열어주고자 수 차례 노력했었지만 성과가 없었다. 결국 김민식이 방출 통보로 짐을 싸게 됐다.

SSG 랜더스는 12일 오전 선수단 재계약 불가 통보 내역을 발표했다. 투수 길지석과 외야수 류효승은 현역 은퇴를 선택했고, 포수 김민식과 야수 김창평, 김태윤이 방출 통보를 받았다.

눈에 띄는 이름은 베테랑 포수 김민식이다. 정규 시즌 통산 880경기를 뛰었고, 2017년 KIA 타이거즈와 2022년 SSG 랜더스의 우승 당시를 함께 했던 우승 포수까지 갖추고 있다.

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하지만 최근 2년 사이 급격히 출장 비중이 줄어들었다. 2024시즌 45경기, 2026시즌 14경기 출장이 전부였고 대부분의 시간을 2군에서 보냈다.

구단에서는 또다른 베테랑 포수 이지영이 건재한데다, 새로운 주전 포수 조형우를 키워야 하는 상황이라 김민식에게 많은 플레이타임을 보장할 수가 없었다. 올 시즌을 앞두고 미국 플로리다 1차 스프링캠프에 김민식의 이름이 포함되면서 다시 희망을 키웠지만, 기회는 주어지지 않았다.

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구단 입장에서도 현재 상무에서 군 복무 중인 이율예, 김규민 등의 유망주들이 성장해 돌아오길 기다리고 있는 상황이라 김민식의 입지는 점점 더 줄어들었다.

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길을 막으려는 것은 아니었다. 구단에서도 그동안 수 없이 트레이드 카드를 맞추려고 노력했지만, 현실적으로 쉽지 않았다. 포수 보강이 필요한 팀에서도 비교적 나이가 많은 김민식 영입에 대해 난색을 표하거나, 영입에 관심이 있더라도 적당한 트레이드 카드를 내놓지 않으면서 성사가 되지 않았다.

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결국 SSG는 방출을 시키면서 김민식을 풀어줬다. 김민식은 일단 기회가 주어진다면 선수 생활을 더 이어가고싶다는 의지를 갖고 있다. 오히려 트레이드가 아닌, 자유의 몸이 되면서 김민식이 새로운 팀을 찾을 가능성이 생겼다.

SSG는 지난 10월 10일 베테랑 언더핸드 투수 박종훈을 비롯해 8명의 방출을 발표한데 이어, 이번에도 5명의 선수들이 팀을 떠나게 되면서 비시즌 칼바람이 불고 있다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com