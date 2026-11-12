"최동원이 던지던 모습 떠오르더라"…'韓 에이스' 상으로 증명받았다, "우연이 아님을 보이겠다"

곽빈. 사진제공=최동원기념사업회

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[스포츠조선 이종서 기자] "국내 선수가 받았으면 하는 생각도 있었는데…."

제13회 BNK부산은행 최동원상 시상식이 11일 오후 2시 부산 남구 문현동 BNK부산은행 본점 2층 오션홀에서 열렸다.

두산 베어스 곽빈이 BNK부산은행 최동원상을 수상했으며, 충암고 김지율이 제9회 대선 고교 최동원상, 최동원 유소년 야구단이 제7회 백송홀딩스 최동원 불굴의 영웅상을 각각 받았다.

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시상식에는 최동원기념사업회 조우현 이사장을 비롯해 BNK부산은행 관계자, 부산시의회 인사, 권기우 최동원기념사업회 초대 이사장, 최동원 선수의 어머니 김정자 여사와 야구계 관계자들이 참석했다.

최동원 선수의 모교인 경남고등학교 학생들과 동료의 수상을 축하하기 위해 부산을 찾은 충암고등학교 학생들, 최동원 유소년 야구단 어린이들도 함께해 자리를 빛냈다.

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곽빈은 올 시즌 평균자책점 2.24, 탈삼진 197개를 기록하며 두 부문에서 리그 1위에 올랐다. 특히 아시안게임 대표팀 와일드카드로 발탁돼 결승전에서 111개의 공을 던지는 역투를 펼치는 등 국가대표 에이스로서 존재감을 보여줬다.

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최동원상 선정위원장인 김시진 감독은 "선정위원들이 참 많은 고민을 했다"며 "지난해에도 그렇고 외국인 선수들이 많이 받았는데, 올해는 우리 국내 선수가 받았으면 좋겠다는 생각도 있었다"고 밝혔다. 이어 곽빈에 대해 "아시안게임 때 말 그대로 옛날에 동원이가 던지던 모습이 떠올랐다"며 높이 평가했다. 자신도 곽빈에게 한 표를 행사했다고 밝힌 김 감독은 함께 심사에 참여한 위원들에게 감사의 뜻을 전하며 곽빈의 수상을 축하했다.

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수상의 영예를 안은 곽빈은 "그냥 던지는 투수가 아닌 정말 투수로서 인정받을 수 있는 큰 상을 받은 것 같아 감사하다"며 자신을 선정해 준 선배 심사위원들에게 고마움을 전했다. 올 시즌 가장 만족스러운 부분으로는 평균자책점을 꼽았다. 그는 "선발투수이기 때문에 많은 이닝과 최소 실점으로 경기를 풀어가야 한다고 생각한다"며 선발투수로서의 책임감을 강조했다.

최동원상 수상자로 선정됐다는 소식을 들었을 당시를 떠올리면서는 "저 말고도 다른 선수 누구나 열심히 하면 받을 수 있다는 생각이 든다"며 "이 상이 우연이 아니라는 것을 내년에 증명할 수 있도록 겸손하게 야구하겠다"고 말했다.

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아시안게임 결승전에서 111개의 공을 던졌던 순간에 대해서는 아쉬움도 나타냈다. 곽빈은 "다시 돌아간다면 7이닝까지 막았어야 한다는 생각이 가장 크다"며 "와일드카드로 뽑혔기 때문에 책임감이 컸고, 후배들에게 미안한 마음도 있었다"고 돌아봤다.

올 시즌 롯데와의 경기에서 레이예스와 정면 승부를 펼쳤던 장면도 언급했다. 곽빈은 "정말 피하고 싶지 않았다"며 "마운드에서 도망가는 느낌을 주기 싫어 자신 있는 공으로 승부했다"고 설명했다.

내년 시즌 목표는 팀의 한국시리즈 진출과 우승이다. 그는 "내년에는 5위가 아닌 3위든 2위든 더 높은 순위로 올라가 한국시리즈에 진출해 우승하는 것이 가장 큰 목표"라고 밝혔다. 이어 "야구 팬들이 매년 늘어나는 것 같아 이 시대에 야구할 수 있다는 것에 감사하다"며 "사고 치지 않고 항상 겸손하게 야구하겠다"고 말했다.

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사진제공=최동원기념사업회

제9회 대선 고교 최동원상은 충암고 투수 김지율이 수상했다. 이 상은 제2의 최동원을 꿈꾸는 고교 투수들을 응원하기 위해 2018년 제정됐으며, 프로야구 10개 구단 스카우트들이 투표를 통해 고교 최고의 투수를 선정한다. 김지율은 올 시즌 충암고의 전국대회 우승과 시즌 3관왕 달성에 힘을 보탰으며, 2027 KBO 신인드래프트에서 KT 위즈의 지명을 받았다.

김지율은 수상 소감에서 "이렇게 큰 상을 제가 받아도 되는지 모르겠지만 정말 기쁘다"며 "저만 잘해서 받은 것이 아니라 코치님과 감독님께서 잘 지도해 주시고 친구들과 후배들도 잘해줘서 받을 수 있었던 것 같다"고 말했다. 프로 무대에서 가장 상대해 보고 싶은 선수로는 삼성 라이온즈 구자욱을 꼽았다. 김지율은 구자욱에 대해 "올해 한국시리즈 MVP를 하시고 타격 1등을 하신 구자욱 선배님"이라고 소개하며 관심을 드러냈다.진행자가 구자욱을 상대로 어떤 공을 던지고 싶은지 묻자 김지율은 바깥쪽 슬라이더가 아닌 몸쪽으로 떨어지는 공을 던지겠다고 답했다.

가장 존경하는 선배로는 KT 위즈 박영현을 꼽았으며, 다른 구단 선수들의 경기 영상도 찾아보며 프로 무대를 준비하고 있다고 밝혔다. 김지율은 "최동원 선배님처럼 팀에 꼭 필요하고 헌신하는 선수가 되고 싶다"고 각오를 전했다.

제7회 백송홀딩스 최동원 불굴의 영웅상은 최동원 유소년 야구단이 수상했다. 11년 전 출범한 최동원 유소년 야구단은 경제적 여건과 환경에 어려움이 있는 어린이들에게 야구를 배울 기회를 제공하며 야구 꿈나무 육성에 힘써왔다. 출범 초기에는 장비조차 제대로 갖추지 못한 열악한 환경에서 시작했지만, 현재는 30명 남짓한 어린이들이 매주 주말 모여 훈련하고 있다.

올해는 창단 이후 처음으로 2명의 프로 선수를 배출하는 결실도 맺었다. 한화 이글스와 키움 히어로즈에 각각 선수를 보내며 오랜 시간 이어온 유소년 육성의 성과를 보여줬다.

야구단을 대표해 수상한 김재택 감독은 "처음 분위기는 그냥 반바지를 입고 운동장에 나오는 그 정도였다"며 "글러브도 그렇고 장비가 굉장히 열악했다"고 지난 시간을 돌아봤다. 이어 야구단을 이끌어오는 과정에서 많은 이들의 도움과 후원이 있었다고 설명했다.

이날 함께 무대에 오른 최동원 유소년 야구단 출신 최수홍(경남고/한화이글스)은 프로야구 선수가 된 감격을 전했다. 그는 "어릴 때 저 자리에 앉아서 프로야구 선수의 꿈을 키우는 게 꿈만 같았는데, 프로야구 선수가 돼 이 자리에 서 있는 게 정말 감회가 새롭다"고 말했다. 이어 최동원 선수의 말을 인용해 "최동원 선배님께서는 하늘에 떠 있는 별이 아니라 길을 가르쳐 주고 꿈이 되어주는 별이 진짜 별이라고 하셨다"며 "후배 선수들도 그런 별이 될 수 있도록 노력해 주면 감사하겠다"고 전했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com