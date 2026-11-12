'뜻밖의 대어?' 감독 극찬, KIA 신예 김도영 후계자 판도 흔드나…"건드릴 게 없다"[오키나와 현장]

KIA 타이거즈 노민혁. 사진제공=KIA 타이거즈

Advertisement

Advertisement

[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "건드릴 게 없어요."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 일본 오키나와 마무리캠프에 부른 신인 야수 3명을 유심히 지켜보고 있다. 1라운드 내야수 이호민, 3라운드 내야수 노민혁, 5라운드 포수 김선빈이 주인공.

이 감독은 캠프 초반 이호민과 김선빈의 타격 지도에 꽤 많은 시간을 할애하고 있다. 두 선수 모두 타격 재능을 높이 평가받은 유망주들이기 때문. 선수 시절 우타 거포였던 이 감독은 같은 우타자인 이호민과 김선빈에게는 과감히 수정할 것들을 알려주고 있다.

Advertisement

그런데 노민혁은 예외다. "건드리고 싶지 않다"는 게 이 감독의 설명이다. 당장 급히 고칠 게 없다는 뜻이다. 노민혁은 좌타자라 이 감독이 조언하기에 조심스러운 면도 있다.

이 감독은 "나는 우타자 경험밖에 없는데, 좌타자로는 경험이 없지 않나"라며 노민혁에게 말을 아끼는 이유를 설명했다.

Advertisement

18살 어린 선수는 그래도 감독의 1대1 지도를 받는 동기들이 부러울 수밖에 없다.

Advertisement

노민혁은 "나는 (이)호민이나 (김)선빈이 형처럼 감독님께서 잡아서 알려주시지는 않더라. 묻고 싶은 게 있어서 나도 알려주셨으면 좋겠다. 내가 낮은 공에는 자신이 있는데, 높은 공에는 아직 기술이나 노하우가 없는 것 같아서 높은 공을 어떻게 쳐야 하는지 그런 것들을 배우고 싶다"며 언젠가 자기 차례가 오길 기다렸다.

Advertisement

이 감독은 마무리캠프를 시작하면서 이호민과 노민혁 모두 3루 수비 훈련을 시킬 계획을 밝혔다. 주전 3루수였던 김도영이 내년부터 유격수로 전환할 예정이기 때문. 김도영 후계자로 일단 두 선수를 키워보겠다는 뜻이었다.

KIA 타이거즈 노민혁과 박기남 수비코치. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 노민혁. 사진제공=KIA 타이거즈

그런데 최근 수비 훈련에서는 노민혁과 박종혁만 3루에서 훈련을 받았고, 이호민은 박상준과 함께 1루 수비를 연습했다. 이 감독의 기존 구상에 변화가 생길 수도 있을 듯하다.

Advertisement

노민혁은 "고등학교 때까지 계속 유격수를 했지만, 2루수나 3루수 1루수까지 내야 어디든 다 경험이 있다. 불편한 것은 없고, 수비는 자신 있다. 화려하게 하기보다는 안정감 있게 하는 게 내 수비 스타일이다. 공 잘 잡고, 무조건 정확하게 수비하는 것을 항상 목표로 삼고 있다"고 밝혔다.

KIA에 뽑혔을 때 노민혁은 기쁨과 걱정이 공존했다.

노민혁은 "KIA에 뽑힐 것이라고 아예 생각을 못했다. 드래프트장에 있었는데 3라운드로 높게 불러 주셔서 엄청 놀랐다. 기뻤지만, 걱정도 들었다. 환경이 달라질 테니까 내가 프로에 가서 잘할 수 있을까. 형들 수준에 맞게 내가 빨리 성장할 수 있을까 그런 걱정부터 들었다"고 고백했다.

Advertisement

1군에 갈 기회가 생긴다면, 김도영과 대화를 나눠보고 싶다고.

노민혁은 "김도영 선배를 만난다면 타석에서 무슨 생각을 하면서 치는지 물어보고 싶다. 중요한 순간에 평정심을 유지하는 게 계속 좋은 결과로 이어지는 것 같아서. 기술은 사람마다 다 다르니까. 그런 마음가짐을 더 배우고 싶다"고 했다.

이른 시일 안에 광주기아챔피언스필드에 입성하는 게 목표다.

노민혁은 "KIA팬분들이 만족하고 좋아해 주실 능력치는 갖고 있다고 생각한다. 빨리 돋보일 수 있게 끌어올려서 좋은 모습 많이 보여드리고 싶고, 보탬이 되는 선수가 되고 싶다"고 각오를 다졌다.

KIA 타이거즈 노민혁. 사진제공=KIA 타이거즈

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com