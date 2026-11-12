[오피셜]'KS까지 풀가동' 쉴 틈이 없다, 가을야구 끝나자마자 여름 호주로…삼성 좌완 파이어볼러 배찬승, 거친 무대서 '힘'으로 붙는다

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 투구하는 삼성 배찬승. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 정현석 기자]한국시리즈 우승의 여운이 채 식기도 전에 또다시 짐을 싼다.

삼성 라이온즈 불펜의 현재이자 미래를 책임질 좌완 파이어볼러 배찬승(20)이 휴식 대신 '실전'을 택했다.

삼성 라이온즈는 12일 호주프로야구(ABL) 브리즈번 밴디츠 구단에 투수 배찬승, 김백산, 외야수 김현준 등 총 3명의 선수를 파견한다고 공식 발표했다.

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투수코치와 트레이닝코치 등 4명의 지원 인력도 동행하며, 배찬승은 김백산과 함께 오는 13일 출국해 다음 달 22일까지 전반기 일정을 소화한다. 야수 김현준은 별도로 12월21일 출국해 1월24일 귀국할 예정이다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 경기를 끝낸 배찬승이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

이번 파견 명단에서 가장 눈길을 끄는 이름은 단연 배찬승이다.

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배찬승은 올 시즌 삼성 불펜의 핵심 전력으로 팀이 한국시리즈까지 오르는 기나긴 가을야구 여정을 끝까지 함께 했다. 큰 무대의 압박감 속에서 강속구를 뿌리며 적지 않은 이닝과 투구 수를 소화했다. 비시즌 동안 충분한 휴식과 회복에 집중하는 것이 일반적.

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하지만 배찬승의 시선은 이미 2027시즌을 향해 있다.

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가을야구라는 최고 수준의 무대를 경험하며 스스로의 가능성과 보완점을 동시에 확인한 만큼, 감각이 식기 전에 따뜻한 호주에서 곧바로 실전 마운드에 올라 구위를 한 단계 더 끌어올리겠다는 계산이다.

삼성 선말마운드의 미래 우완 김백산. 사진제공=삼성 라이온즈

무엇보다 호주리그는 배찬승이 가진 최대 무기인 힘 있는 '강속구'를 시험하고 가다듬기에 최적의 무대다. ABL은 메이저리그(MLB)와 일본프로야구(NPB) 구단들이 1군 진입을 노리는 힘 좋고 거친 유망주들이 대거 포진한 리그.

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한국 타자들과는 다른 파워와 스윙 궤적을 가진 외국인 타자들을 상대로, 150㎞ 중반대를 넘나드는 배찬승의 직구가 얼마나 위력을 발휘할 수 있을지 직접 부딪히며 업그레이드 할 수 있는 좋은 기회다. 주무기 슬라이더와 신무기 체인지업 완성도도 높이고 돌아올 전망.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 8회초 2사 만루 김현준 타석때 포수 한승택이 박영현의 투구를 놓치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

삼성 구단 역시 배찬승이 밴디츠의 일원으로 주당 4경기씩 치러지는 타이트한 리그 일정을 소화하며, 제구와 위기관리 능력, 변화구 완성도까지 한단계 도약하기를 기대하고 있다. 브리즈번 밴디츠와 3년째 협업을 이어가고 있는 삼성의 육성 시스템이 다시 한번 빛을 발할 대목이다.

가을의 끝자락에서 곧바로 다시 뜨거운 여름으로 향하는 배찬승.

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쉴 틈조차 반납한 삼성의 특급 좌완 영건이 과연 어떤 모습으로 돌아올지, 12년 만에 연 '왕조시대'를 이끌 불펜의 핵이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com