'9승 신인도 어려운 게 있었다' 국대 데뷔전에서 혼쭐…2⅓이닝 4실점[APBC]

사진=KBO

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[스포츠조선 나유리 기자]데뷔 시즌 9승을 거둔 고졸 신인 김민준이 떨리는 국가대표 데뷔전을 아쉬움 속에 마쳤다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 12일 일본 도쿄돔에서 아시아프로야구챔피언십(APBC) 호주와 예선 첫 경기를 펼쳤다. 호주전 선발 투수는 김민준이었다.

SSG 랜더스 소속 우완 투수인 김민준은 지난해 대구고를 졸업하고, 1라운드 전체 5순위로 SSG에 입단했다. 타고난 경기 운영 능력으로 첫 스프링캠프에서부터 두각을 드러냈던 김민준은 개막을 앞두고 우측 어깨 근육 부상으로 인해 브레이크가 걸렸다. 이후 재활을 마친 김민준은 6월초 1군에 처음 콜업됐다.

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이후 선발 로테이션을 소화한 김민준은 17경기에서 9승3패 평균자책점 3.56의 성적을 기록했다. 특히 KBO 역대 2위 기록인 신인 5경기 연속 퀄리티스타트(선발 등판 6이닝 이상 3자책 이하)까지 해내는 등 눈부신 활약을 펼쳤다. 소속팀 SSG도 김민준과 외국인 투수 페드로 아빌라 '원투펀치'를 앞세워 후반기 좋은 성적을 낼 수 있었다.

APBC 대표팀에 발탁되며 생애 첫 태극마크를 단 김민준은 호주 대표팀과의 첫 경기 선발 투수로 중책을 맡았다. 그러나 데뷔전은 예상보다 더 험난했다. 김민준 역시 지난 10월 7일 정규 시즌 마지막 등판을 끝으로 한달 이상 실전 감각이 떨어져있는 상태인데다, 첫 국가대표에 낯선 구장 환경까지 겹치면서 평소보다 안정적인 투구 능력을 보여주지 못했다.

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1회초에도 볼넷이 화근이었다. 1아웃 이후 울산 웨일즈에서 뛰었던 알렉스 홀에게 볼넷을 내준 김민준은 삼진으로 두번째 아웃카운트를 잡았다. 그러나 크리스 버크에게 또하나의 볼넷을 허용하면서 득점권 위기에 몰렸다.

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2사 1,2루에서 호주의 5번 타자 블레이크 카빌을 상대한 김민준은 2S에서 3구째를 공략당해 도쿄돔 우중간 담장을 훌쩍 넘기는 비거리 110m짜리 스리런포를 얻어맞았다. 순식간에 3점을 내줬다.

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외야 플라이로 더이상의 실점 없이 1회를 마친 김민준은 2회에도 마운드에 올랐다. 2회에는 하위 타순 타자들을 삼진 1개와 뜬공 2개로 깔끔하게 처리했다.

하지만 두번째 위기는 넘기지 못했다. 한국이 0-3으로 끌려가던 3회초 선두타자 제일린 레이에게 좌중간 2루타를 허용한 김민준은 홀과의 두번째 승부에서도 볼넷을 허용했다. 무사 1,2루에서 브렌트 아이데일을 3루 직선타로 잡아냈고, 1아웃 상황에서 대표팀 마운드가 움직였다. 최원호 감독은 김민준을 내리고 조동욱을 올렸다.

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주자 2명을 남겨두고 물러난 김민준은 구원 등판한 조동욱이 선행 주자 1명을 홈으로 들여보내면서 최종 기록 2⅓이닝 2안타(1홈런) 2탈삼진 3볼넷 4실점으로 등판을 마무리했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com