'한화 307억 포기' 노시환 역대급 극찬! "KBO서 수비력 가장 뛰어난 3루수"…뉴욕 메츠 합류로 이어질까?

KBO리그 삼성라이온즈와 한화이글스의 경기가 18일 대전한화생명이글스파크에서 열렸다. 한화 노시환이 8회말 1사 1루에서 좌전안타를 치고 진루하고 있다. 대전=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2020.10.18/

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[스포츠조선 강우진 기자]뉴욕 메츠가 한화 이글스의 거포 노시환 영입을 위해 움직일까. 현지에서 그에 대한 분석이 이어지고 있다.

메츠 소식을 주로 전하는 '어메이징 애비뉴'는 12일(한국시각) 노시환의 프로필을 상세히 설명했다. 그가 울산에서 태어나 경남고등학교를 거쳐 2019년 KBO 신인 드래프트에서 한화의 지명을 받은 것부터 시작해 그의 성적을 집중 조명했다.

16일 대전 한화생명이글스파크에서 KBO리그 한화와 LG의 경기가 열렸다. 7회말 한화 노시환이 LG 송은범을 상대로 3점 홈런을 날렸다. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2020.09.16/

노시환은 신인 시절에는 두각을 나타내지 못했다. 그는 91경기에서 타율 0.186, 출루율 0.241, 장타율 0.260을 기록하는 데 그쳤다. 2020년에는 106경기에서 타율 0.220, 출루율 0.298, 장타율 0.387을 올리며 적응하는 모습이었지만, 구단의 기대에는 미치지 못했다.

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노시환은 2021년부터 본격적으로 타격감을 끌어올렸다. 107경기에 출전해 타율 0.271, 출루율 0.386, 장타율 0.466을 마크했다. 18홈런을 올리며 20홈런 달성을 눈앞에 뒀지만, 시즌 막판 부상으로 목표 달성이 무산됐다.

29일 대전한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기, 4회말 한화 심우준이 역전 솔로홈런을 날렸다. 더그아웃 동료들의 무관심 세리머니가 끝난 뒤 문동주의 포옹을 받는 심우준. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.04.29/

2022시즌 잔부상에도 타율 0.281을 기록한 노시환은 2023시즌 폭발했다. 131경기에 출전해 타율 0.298, 출루율 0.388, 장타율 0.541을 기록했다. 그는 31홈런으로 KBO 리그 홈런왕에 오르기까지 했다. 노시환은 2024년 24홈런, 2025년 32홈런으로 한화의 확실한 거포로서 성장했다. 2025시즌 선발 투수 코디 폰세에 이어 MVP 투표 2위에 오르기도 했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

이러한 활약을 바탕으로 올해 2월 노시환은 한화 이글스와 11년 총액 307억원의 비FA 다년 계약을 체결했다. 이는 KBO 역사상 가장 큰 규모이자 가장 긴 계약이다. 노시환은 한화와의 계약을 뒤로하고, 메이저리그에 포스팅되며 도전을 준비하고 있다. 많은 구단의 관심을 받고 있는 가운데 메츠는 장기적으로 3루수 자원이 필요한 상황이라 가능한 행선지로 분류된다. 구단은 주전 3루수 보 비??의 이탈에 대비해 백업 선수를 준비할 필요가 있다. 노시환은 1루수와 유격수 경험도 있어 다양하게 활용할 수도 있으며, 수비 능력에 대해서도 호평이 나왔다.

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매체는 '노시환은 KBO 리그에서 가장 뛰어난 수비력을 갖춘 3루수일 수도 있다'며 '반응 속도가 빠르고 수비 범위가 넓으며 강한 송구 능력도 갖추고 있다'고 극찬했다. 이어 '커리어 초반에는 수비력이 좋지 않은 선수로 평가받았다'면서도 '해마다 이를 꾸준히 발전시켰다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com