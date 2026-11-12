"미안하다 친구야" 이보다 확실한 동기부여있을까…1R 선발 요원의 깜짝 고백 "불펜도 해보고 싶습니다"

사진제공=한화 이글스

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 황준서가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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[스포츠조선 이종서 기자] "(조)동욱이가 덜 나가게 하는 게 목표입니다."

황준서(21·한화 이글스)는 올 시즌 선발과 구원을 오가면서 1승5패 평균자책점 5.51의 성적을 남겼다. 4월5일 첫 등판을 선발로 시작해 두산을 상대로 4⅓이닝 2실점을 기록했던 그는 이후 주로 구원투수로 나왔다. 8월말부터 다시 선발로 돌아온 그는 9월 이후 6경기에서 3패 평균자책점 6.75의 성적을 남기고 시즌을 마쳤다.

시즌을 마친 뒤 황준서는 일본 치바현 이치카와시에 위치한 넥스트 베이스 애슬레틱스 랩에서 맞춤형 훈련을 받은 뒤 미야자키 캠프에 합류했다.

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황준서는 "(넥스트 베이스 애슬레틱스 랩에서는) 내가 어떤 부분에서 힘을 쓰지 못하는 지를 알게 됐다. 그 부위 위주로 운동을 많이 하니 밸런스도 좋아진 것 같다"고 했다.

마무리캠프에서도 구슬땀을 흘리고 있다. 황준서는 "생각보다 힘들더라. 수비 훈련도 많이 했다"라며 "기본기부터 다시 하고 있어서 좋은 것 같다"고 밝혔다.

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2024년 입단한 황준서는 지난 3년 간 '체중 늘리기'가 가장 큰 과제 중 하나였다. 류현진까지 나서서 '황준서 살찌우기'에 도전하기도 했다. 이번에는 짐을 덜게 됐다. 황준서는 "감독님과 코치님께서 '계속 살찌워야 한다는 말을 들으면 스트레스를 받아 말을 안 하겠다'고 하셨다. 투수코치님께서 살 찌는 것보다는 힘을 길러보자고 하셔서 다른 방식으로 하고 있다"고 이야기했다.

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한화는 올 시즌을 앞두고 큰 변화를 겪었다. 류지현 대표팀 감독을 신임 사령탑으로 선임했고, 코칭스태프 개편도 이뤄졌다. 투수 파트는 김광삼 코치가 왔다. 김 코치는 직접 포수 미트를 끼고 황준서의 공을 받아주며 구위 및 변화구를 체크했다.

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황준서는 "색달랐다. 열정이 넘치셔서 좋다"라며 "마무리캠프 목표가 슬라이더를 정말 완벽하게 만들겠다는 것이어다. 선발과 구원을 오가면서 마지막에는 선발로 기회를 많이 받았다. 그 과정에서 한 바퀴 돌면 던질 게 없다보니 그 부분에서 슬라이더 필요성에 대해 많이 느꼈다. 코치님께서 직접 볼을 받아주시면서 많이 알려주셔서 그대로 하고 있다"고 말했다.

사진제공=한화 이글스

올 시즌 황준서의 입단 동기 조동욱은 75경기에 나와 3승4패 1세이브 10홀드 평균자책점 4.31의 성적을 남겼다. 75경기는 올 시즌 최다 등판이다. 장충고 시절에도 함께 했던 조동욱의 모습에 황준서는 미안함이 앞섰다. 황준서는 "나나 (권)민규, (강)건우 등 좌완 투수가 부족한 모습을 보여서 동욱이가 많이 던졌다. 동욱이가 안 나가도 될 상황에 많이 나가서 미안한 마음이 컸다"라며 "동욱이가 덜 나가게 하는게 우리의 목표"라고 강조했다.

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내년 시즌 보직에 대한 이야기가 나오자 황준서는 "선발로 기회를 많이 주셨는데 불펜도 하고 싶다는 생각이 든다"고 밝혔다.

황준서는 "내년에는 구속도 많이 늘리고, 항상 아쉽다고 하는 볼넷 비율도 줄이고 싶다. 이제 밸런스도 많이 잡히고 있으니 내년에는 평균치만 하자는 생각이 든다"고 이야기했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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