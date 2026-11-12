[공식발표]'아빌라-리차드슨 원투펀치' SSG 100만불짜리 157km 투수 영입 완료

라이언 리차드슨. 사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 12일 새 외국인 우완 투수 라이언 리차드슨을 총액 100만 달러(계약금 10만 달러, 연봉 90만 달러)에 영입했다.

SSG는 이번 영입으로 2026시즌 인상적인 활약을 펼친 페드로 아빌라와 함께 내년 시즌 강력한 주축 선발진을 구축했다.

신장 1m88, 체중 93kg의 탄탄한 신체 조건을 갖춘 리차드슨은 빠른 팔 회전을 앞세워 최고 구속 157km/h의 패스트볼을 구사해 타자를 압박하는 강속구 투수다. 압도적 구위, 뛰어난 공의 움직임 등 다양한 장점을 갖추고 있다.

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무엇보다 예리한 투심패스트볼과 체인지업을 활용한 탈삼진 능력과 함께 54%를 상회하는 높은 땅볼 유도율을 기록하고 있어, SSG는 리차드슨이 타자에게 유리한 인천SSG랜더스필드 환경에 부합하는 투수라고 평가했다.

미국 플로리다주 출신인 리차드슨은 고교 시절부터 폭발적인 구위를 인정받아 2018년 미국 메이저리그 신인 지명 회의에서 높은 순위(2라운드 전체 47번)로 신시내티레즈에 지명된 특급 유망주 출신이다. 2023년 메이저리그에 데뷔했으며 통산 42경기에 등판했다.

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마이너리그에서는 통산 7시즌 동안 167경기에 출전해 102경기를 선발 투수로 소화하며 풍부한 선발 경험을 쌓았다. 통산 492⅓이닝 동안 525탈삼진, 평균자책점 4.53, 이닝당 출루 허용률(WHIP) 1.44를 기록하며 선발 투수로서 이닝 소화력과 안정적인 경기 운영 능력을 검증받았다.

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SSG는 2000년대생 외국인 선수인 리차드슨이 현재의 위력적인 구위를 안정적으로 유지함은 물론 향후 잠재력을 더욱 폭발시킬 것으로 기대했다.

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계약을 마친 리차드슨은 "명문 구단인 SSG랜더스에 합류하게 되어 매우 기쁘다. 인천 팬들에게 승리를 안겨드릴 수 있도록 비시즌 동안 철저히 준비하겠다"고 소감을 밝혔다.

한편, SSG는 페드로 아빌라와 최대 2년, 총액 310만 달러(계약금 20만 달러, 연봉 280만 달러, 옵션 10만 달러)에 계약을 체결한 바 있다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com