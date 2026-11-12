'1군 데뷔 무산' KIA 팬들 이토록 기다린 선수 있을까, '11㎏ 증량' 기대해도 좋다…"내가 제일 간절해요"[인터뷰]

KIA 타이거즈 박종혁. 사진제공=KIA 타이거즈

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "내가 제일 간절하고, 내가 제일 1군에 올라가고 싶어요."

KIA 타이거즈 3루수 박종혁은 2026년 7라운드로 입단했을 때부터 뜨거운 관심을 받았다. 잘생긴 외모로 시선을 끌었다. 이범호 KIA 감독이 "야구만 잘하면 유니폼으로 100억원 번다"라고 농담을 던질 정도다.

박종혁은 '팬들이 가장 기다리는 선수'라고 말에 "내가 제일 간절하고 제일 올라가고 싶다"며 웃어 보였다.

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올해 1군의 맛을 볼 수는 있었다. 지난 9월 17일 드디어 1군에 등록돼 데뷔 첫 안타를 장식할 순간을 꿈꿨으나 워낙 순위 싸움이 치열하다 보니 박종혁에게 돌아갈 기회가 없었다. 결국 경기에 나서지 못하고 5일 만에 다시 2군으로 내려가 시즌을 마쳤다.

박종혁은 "사실 그때 스스로 확신이 없었다. 페이스가 좋을 때 올라온 게 아니라 조금 떨어지는 과정에서 올라왔다. 막상 경기에 나가면 자신 있게 했을 것 같지만, 내가 준비가 덜 됐다는 느낌을 갖고 있었다. 만약에 내년에 다시 올라가게 된다면, 지금부터 준비를 잘해서 또 그런 생각이 안 들 수 있게 해야겠다고 다짐한 시간이었다"고 되돌아봤다.

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그래도 대타나 대수비로 한번은 기회가 오길 기다렸다.

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박종혁은 "정식선수가 된 것만으로도 감사했는데, 올해 데뷔 첫 안타를 치는 게 목표였다. 그래서 이미지 트레이닝을 엄청 많이 하고 있었다. 한 타석만 기회가 왔으면 하고 준비를 했는데, 2군에 내려가니까 조금 아쉬우면서도 동기부여가 됐다. 언제나 확실하게 준비돼 있어야 된다는 것을 깨달았다. 내년에 어떻게 해야 할지 방향성도 알게 됐다"고 했다.

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올해는 2군에서 풀타임을 뛰면서 몸을 키우는 데 집중했다. 1m90 큰 키에 88㎏으로 말랐기 때문. 박종혁은 1년 동안 몸무게 11㎏을 불렸다.

이범호 감독은 일본 오키나와 마무리캠프에서 타격 훈련하는 박종혁을 지켜보며 "힘이 확실히 좋아졌다"고 짚었다.

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KIA 타이거즈 박종혁. 사진제공=KIA 타이거즈

박종혁은 "먹는 것을 많이 신경 썼다. 탄수화물이나 단백질을 최대한 많이 먹으려 했고, 먹으면 운동해서 근육으로 전환시키려고 했던 것 같다. 원래 잘 먹는 편이 아니다. 시즌 중에는 그냥 많이 먹으려 했고, 중간중간에 최대한 뭐를 입에 넣으려고 했던 것 같다"고 설명하다 "그런데 마무리캠프에 와서 벌써 4㎏이 빠졌다"며 시무룩한 표정을 지었다.

박종혁은 현재 신인 노민혁과 함께 오키나와에서 3루 수비 훈련을 하고 있다. 벌써 후배와 치열한 경쟁이 시작됐고, 장기적으로는 다음 시즌 유격수 전환을 준비하는 김도영의 빈자리를 목표로 구슬땀을 흘리고 있다.

박종혁은 "후배들이 들어왔지만, 일단 빈자리가 있으면 어쨌든 나는 위로만 올라가야 하는 상황이다. 앞으로 더 나아질 생각만 하면서 내가 할 수 있는 한 최선을 다하려고 한다. 일단 1군 감독님과 코치님들과 함께할 기회가 많이 없으니까. 내 장점을 최대한 보여드리고 싶고, 단점은 보완하기 위해서 하루하루 소중하게 보내고 있다"고 밝혔다.

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열심히 몸무게를 늘리는 데는 성공했지만, 2군에서 풀타임을 뛰면서 체력의 한계를 느낀 프로 첫해기도 했다.

박종혁은 "전반기 때는 체력이 있어서 원하는 대로 됐고, 자신감도 붙었다. 후반기에 체력이 떨어진 것을 나는 못 느꼈다. 감독님과 코치님들이 힘이 많이 떨어졌다길래 영상을 보니 스윙도 느려지고 수비에 집중도 잘 안 되더라. 체력 유지가 가장 어려웠고, 결국 회복하지 못한 채로 시즌이 끝났다"며 겨울 동안 체력을 끌어올릴 방법을 더 고민할 뜻을 내비쳤다.

내년에는 스프링캠프부터 기회를 얻어 1군 경기에 뛰는 순간을 꿈꾼다.

박종혁은 "조금 더 목표를 크게 가져야 할 것 같다. 데뷔 첫 안타가 첫 번째 목표고, 첫 홈런도 치고 싶다. 내년에 어떻게 될지 모르겠으나 희망을 갖고 내년에는 1군에서 잘할 수 있다는 욕심도 가져보려고 한다"고 각오를 다졌다.

KIA 타이거즈 박종혁. 사진제공=KIA 타이거즈

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com