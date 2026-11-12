'기적의 대역전극 → 불펜 충격 역전패' 한국 또 첫 경기 졌다! 호주 이렇게 강했나…우승 빨간불[APBC 리뷰]

홈런을 친 후 기뻐하는 김주원(오른쪽). AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]기적의 대역전극이 될 수 있었는데, 결국은 재역전패다. 한국 대표팀이 또다시 첫 경기를 내주고 말았다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 12일 일본 도쿄돔에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 호주와의 예선 라운드 첫 경기에서 7대8로 패했다.

APBC는 만 24세 이하, 프로 데뷔 후 3년차 이하, 만 29세 이하 와일드카드 3명으로 최종 엔트리를 꾸렸다. 한국과 호주, 대만, 일본까지 4개국이 참가했고, 모든 참가국이 동등한 조건으로 엔트리를 갖췄다.

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한국은 호주를 상대로 선발투수 김민준을 내세웠다. 선발 라인업은 김주원(유격수)-김도영(3루수)-안현민(지명타자)-한동희(1루수)-문현빈(우익수)-김휘집(2루수)-박재현(중견수)-조형우(포수)-김민석(좌익수)으로 이어졌다.

호주는 보스턴 레드삭스 산하 마이너 유망주 애덤 베이츠가 선발 투수로 등판했고, 제일린 레이(중견수)-알렉스 홀(포수)-브렌트 아이데일(3루수)-크리스 버크(우익수)-블레이크 카빌(1루수)-맥스 듀링턴(좌익수)-클레이턴 캠벨(지명타자)-제이든 킴(유격수)-바이런 암스트롱(2루수)으로 이어지는 라인업을 구성했다.

기뻐하는 호주 대표팀. AP연합뉴스

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첫 선발로 나선 고졸 신인 우완 투수 김민준이 1회에 흔들리면서 호주가 기선 제압에 성공했다. 김민준이 홀에게 볼넷, 2사 후 버크에게 볼넷을 허용하며 볼넷 2개로 주자가 쌓였다. 2사 1,2루 위기 상황에서 카빌과 승부해 2S 유리한 카운트에서 한가운데 통타를 당하며 우중간 스리런포를 얻어맞았다. 한국은 0-3으로 끌려가기 시작했다.

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호주는 3회초 추가점도 냈다. 이닝 선두타자 레이의 2루타에 이어 홀의 볼넷 출루. 다시 위기를 맞은 김민준은 아이데일을 3루수 직선타로 처리한 후 1사 1,2루 상황에서 마운드를 내려갔다. 구원 등판한 조동욱이 첫 타자 버크에게 1타점 적시타를 허용하면서 실점은 1점 더 늘어났다. 한국은 0-4까지 뒤쳐졌고, 김민준은 최종 기록 2⅓이닝 2안타(1홈런) 2탈삼진 3볼넷 4실점으로 국가대표 데뷔전을 마쳤다.

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원래 불펜 전문 요원인 호주 선발 투수 베이츠가 1이닝만 소화하고 내려갔고, 호주의 두번째 투수 카이 햄튼에게 가로막힌 한국은 단 1점도 뽑지 못했다. 6회초까지도 0-4로 끌려가고 있었다.

김민준(가운데). AP연합뉴스

그런데 6회말 대반격에 성공했다. 대타 작전이 성공하며 대량 득점이 터지기 시작했다. 선두타자 조형우 타석에서 들어선 대타 김지찬이 좌익수 방면 2루타를 기록하면서 분위기를 바꿨다. 이날 한국의 첫 선두타자 출루였다. 다음 대타 허인서도 큼지막한 파울 홈런을 기록한 후 헛스윙 삼진으로 물러났지만, 분위기를 살리는데는 성공했다. 1사 2루 찬스에서 김주원이 좌측 담장을 넘기는 투런 홈런을 쏘아올리면서 한국이 마침내 첫 득점을 올렸다. 김주원은 비거리가 무려 130m에 달하는 초대형 홈런을 도쿄돔에서 터뜨렸다.

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김도영은 삼진으로 물러났지만, 안현민과 한동희가 연속 볼넷으로 걸어나가면서 주자가 다시 쌓였다. 이어 문현빈까지 3타자 연속 볼넷으로 만루.

2사 만루 빅찬스에서 김휘집이 조슈아 비숍을 상대해 우익선상으로 흘러나가는 만루 싹쓸이 3타점 2루타를 터뜨렸다. 주자 3명이 모두 홈으로 들어오면서 한국이 5-4로 역전에 성공했고, 김휘집은 2루까지 들어갔다.

김휘집. AP연합뉴스

여기서 끝이 아니었다. 호주 벤치가 투수를 교체했지만 이번엔 박재현이 2루수 키를 넘겨 우익수 앞에 떨어지는 1타점 적시타를 추가하면서 한국은 6회말에만 무려 6점을 뽑았다. 6-4로 앞서기 시작했다.

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그러나 8회초 수비 실책이 실점으로 연결됐다. 선두타자 카빌의 땅볼 타구를 2루수 김휘집이 포구에 실패한 후 출루로 이어졌다. 마운드에 있던 박정민이 더링턴은 우익수 뜬공으로 처리했지만, 7번타자 캠벨과의 승부에서 체인지업 실투가 장타로 이어지며 좌중간 담장을 넘기는 투런포를 허용하고 말았다. 6-6 동점이 됐다.

뒤이어 등판한 최준용이 첫 상대한 타자 킴에게 2루타를 허용해 또 주자가 득점권에 진루했으나 더이상의 실점은 없이 이닝을 마무리했다.

AP연합뉴스

그러나 8회에 이어 9회에도 마운드를 지킨 최준용이 흔들렸다. 첫 타자 홀에게 좌전 안타를 내줬고, 1사 후 버크에게 우중간을 완전히 가르는 1타점 적시 2루타를 맞았다. 호주가 7-6으로 역전에 성공한 순간이다. 대표팀은 계속 최준용을 밀어부쳤지만, 최준용이 더링텅에게 또 하나의 2루타를 허용하면서 추가 실점까지 나왔다. 2점 차로 끌려가던 한국은 마지막 9회말을 노렸다.

한국은 마지막 9회말 공격에서 1사 후 허인서의 볼넷 출루로 불씨를 살렸고, 김주원이 가운데 펜스 상단을 때리고 떨어지는 2루타를 터뜨리며 1사 2,3루 대반격 기회를 마련했다. 김도영이 우익수 방면 깊숙한 희생플라이를 기록하면서 3루 주자가 득점했고, 한국은 1점 차까지 추격했다. 그러나 거기까지였다.

한편 1패를 떠안고 시작한 한국은 결승 진출에 상당히 불리해졌다. 한국은 13일 일본, 14일 대만과의 예선 라운드를 앞두고 있다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com