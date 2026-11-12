7×CYA의 떨리는 목소리 "역대 3번째 만장일치 듀오", 미친 파이어볼러들 이런 역사 썼다

[스포츠조선 노재형 기자]올해 양 리그 사이영상 경쟁은 사실 싱거웠다. 시즌 후반 들어서면서 윤곽이 너무 뚜렷하게 드러났기 때문이다. 일찌감치 양 리그 공히 만장일치 수상자가 나올 것으로 예상됐다. 결과는 다르지 않았다.
BBWAA(전미야구기자협회)가 12일(한국시각) 양 리그 사이영상 수상자를 발표했다. 내셔널리그(NL)는 밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키, 아메리칸리그(AL)는 뉴욕 양키스 캠 슐리틀러가 올시즌을 빛낸 최고의 투수로 선정됐다. 양 리그 투표단 각 30명 모두 두 선수에게 1위표를 던졌다.
양 리그 공히 만장일치 사이영상 수상자가 나온 것은 1968년 데니 맥클린-밥 깁슨, 2022년 저스틴 벌랜더-샌디 알칸타라에 이어 역대 3번째다. 밀워키 투수가 사이영상을 받은 것은 역대 4번째이고,양키스 투수로는 슐리틀러가 역대 7번째다.
이날 MLB네트워크를 통해 양 리그 사이영상 수상자를 발표한 이는 로저 클레멘스였다. 그는 7차례나 사이영상을 수상하고도 스테로이드 시대를 대표했다는 이유로 명예의 전당에 오르지 못했다.
두 선수 수상의 또 다른 역사적 의미는 둘 모두 메이저리그 데뷔 두 번째 시즌에 영광을 안았다는 점이다. 1981년 페르난도 발렌수엘라, 1985년 드와이트 구든과 브렛 세이버하겐, 2008년 팀 린스컴, 2025년 폴 스킨스에 이어 미저라우스키와 슐리틀러가 역대 6,7번째로 빅리그 데뷔 2년차에 사이영상 수상자가 됐다.
MLB.com은 '이 두 선수에게 에이스의 지위로 향하는 점진적 과정같은 것은 없었다. 압도적인 구위와 이를 매번 효과적으로 발휘하는 능력을 앞세워 곧바로 각자의 리그를 장악해 버렸다'고 논평했다.
미저라우스키와 슐리틀러는 각 리그에서 유일한 1점대 평균자책점(ERA)을 찍었다. ERA+가 미저라우스키가 232, 슐리틀러는 215였다. 21세기 들어 한 시즌 ERA+가 200을 넘긴 투수가 2명이 나온 것은 2015년 아리에타-그레인키에 이어 두 번째다.
무엇보다 두 투수 모두 100마일을 웃도는 '광속구'를 무기로 타자들을 압도하는 스타일이라는 점이 인상깊다.
미저라우스키는 설명이 필요없다. 그는 올해 2008년 스탯캐스트가 투구추적시스템을 공식화한 이후 선발투수로는 가장 빠른 105.5마일(169.8㎞)의 강속구를 뿌렸으며, 100마일 이상의 공을 무려 1115개나 던졌다. 포심 직구 평균 구속은 100.6마일에 달했다. 선발투수의 직구 평균 구속이 세 자릿수에 이른 것은 그가 처음이다. 탈삼진 252개로 이 부문 양 리그 합계 1위가 될 수 있었던 원동력이 강하고 빠른 직구 덕분이라고 보면 된다.
슐리틀러는 포심, 싱커, 커터 등 3가지 패스트볼 계열의 구종을 모두 능수능란하게 던진다. 포심 직구는 최고 101.3마일(163㎞), 평균 98.0마일의 스피드를 찍었다. 싱커 평균 구속은 97.8마일, 커터는 94.6마일이었다.
역대 사이영상 수상자들을 직구 평균 스피드를 기준으로 나열하면 올해 미저라우스키 다음이 2025년 스킨스(98.2마일)이고, 그 뒤는 올해 슐리틀러, 2022년 알칸타라(98.0마일), 2025년 태릭 스쿠벌(97.6마일) 순이다.
미저라우스키는 수상 소감을 묻자 "다음 주에 아버지와 사냥하러 나갈 예정이다. 사냥터에서 보내는 그 고요한 시간은 올해를 되돌아볼 좋은 기회가 될 것"이라며 "올해 긍정적인 부분들을 생각하고, 앞으로 무엇을 보완해야할 지, 그리고 내년에도 올해와 같은 성과를 내려면 무엇을 해야할 지 고민해 보려 한다"고 말했다.
슐리틀러는 "올시즌을 시작할 때 건강하게 모든 선발등판을 완수하는 게 목표였다"면서 "올해 분명 더 좋은 시즌을 보낼 수도 있었을 것이다. 개선해야 할 점들이 있는데 특정 한 부분에만 국한된 것은 아니다. 마운드에 올라 경기 상황에 맞춰 적절히 대응하는 것과 같은 부분들"이라고 소감을 나타냈다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com