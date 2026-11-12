7×CYA의 떨리는 목소리 "역대 3번째 만장일치 듀오", 미친 파이어볼러들 이런 역사 썼다

로저 클레멘스가 12일(한국시각) MLB네트워크를 통해 양 리그 사이영상 수상자를 발표하고 있다. 사진=MLB 공식 X 계정 캡처

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[스포츠조선 노재형 기자]올해 양 리그 사이영상 경쟁은 사실 싱거웠다. 시즌 후반 들어서면서 윤곽이 너무 뚜렷하게 드러났기 때문이다. 일찌감치 양 리그 공히 만장일치 수상자가 나올 것으로 예상됐다. 결과는 다르지 않았다.

BBWAA(전미야구기자협회)가 12일(한국시각) 양 리그 사이영상 수상자를 발표했다. 내셔널리그(NL)는 밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키, 아메리칸리그(AL)는 뉴욕 양키스 캠 슐리틀러가 올시즌을 빛낸 최고의 투수로 선정됐다. 양 리그 투표단 각 30명 모두 두 선수에게 1위표를 던졌다.

양 리그 공히 만장일치 사이영상 수상자가 나온 것은 1968년 데니 맥클린-밥 깁슨, 2022년 저스틴 벌랜더-샌디 알칸타라에 이어 역대 3번째다. 밀워키 투수가 사이영상을 받은 것은 역대 4번째이고,양키스 투수로는 슐리틀러가 역대 7번째다.

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이날 MLB네트워크를 통해 양 리그 사이영상 수상자를 발표한 이는 로저 클레멘스였다. 그는 7차례나 사이영상을 수상하고도 스테로이드 시대를 대표했다는 이유로 명예의 전당에 오르지 못했다.

제이콥 미저라우스키가 지난달 29일(한국시각) 탬파베이와의 월드시리즈 5차전서 5회 투구 도중 포효하고 있다. AFP연합뉴스

캠 슐리틀러. AFP연합뉴스

두 선수 수상의 또 다른 역사적 의미는 둘 모두 메이저리그 데뷔 두 번째 시즌에 영광을 안았다는 점이다. 1981년 페르난도 발렌수엘라, 1985년 드와이트 구든과 브렛 세이버하겐, 2008년 팀 린스컴, 2025년 폴 스킨스에 이어 미저라우스키와 슐리틀러가 역대 6,7번째로 빅리그 데뷔 2년차에 사이영상 수상자가 됐다.

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MLB.com은 '이 두 선수에게 에이스의 지위로 향하는 점진적 과정같은 것은 없었다. 압도적인 구위와 이를 매번 효과적으로 발휘하는 능력을 앞세워 곧바로 각자의 리그를 장악해 버렸다'고 논평했다.

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미저라우스키와 슐리틀러는 각 리그에서 유일한 1점대 평균자책점(ERA)을 찍었다. ERA+가 미저라우스키가 232, 슐리틀러는 215였다. 21세기 들어 한 시즌 ERA+가 200을 넘긴 투수가 2명이 나온 것은 2015년 아리에타-그레인키에 이어 두 번째다.

사진출처=MLB 공식 X 계정

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무엇보다 두 투수 모두 100마일을 웃도는 '광속구'를 무기로 타자들을 압도하는 스타일이라는 점이 인상깊다.

미저라우스키는 설명이 필요없다. 그는 올해 2008년 스탯캐스트가 투구추적시스템을 공식화한 이후 선발투수로는 가장 빠른 105.5마일(169.8㎞)의 강속구를 뿌렸으며, 100마일 이상의 공을 무려 1115개나 던졌다. 포심 직구 평균 구속은 100.6마일에 달했다. 선발투수의 직구 평균 구속이 세 자릿수에 이른 것은 그가 처음이다. 탈삼진 252개로 이 부문 양 리그 합계 1위가 될 수 있었던 원동력이 강하고 빠른 직구 덕분이라고 보면 된다.

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슐리틀러는 포심, 싱커, 커터 등 3가지 패스트볼 계열의 구종을 모두 능수능란하게 던진다. 포심 직구는 최고 101.3마일(163㎞), 평균 98.0마일의 스피드를 찍었다. 싱커 평균 구속은 97.8마일, 커터는 94.6마일이었다.

역대 사이영상 수상자들을 직구 평균 스피드를 기준으로 나열하면 올해 미저라우스키 다음이 2025년 스킨스(98.2마일)이고, 그 뒤는 올해 슐리틀러, 2022년 알칸타라(98.0마일), 2025년 태릭 스쿠벌(97.6마일) 순이다.

사진출처=MLB 공식 X 계정

미저라우스키는 수상 소감을 묻자 "다음 주에 아버지와 사냥하러 나갈 예정이다. 사냥터에서 보내는 그 고요한 시간은 올해를 되돌아볼 좋은 기회가 될 것"이라며 "올해 긍정적인 부분들을 생각하고, 앞으로 무엇을 보완해야할 지, 그리고 내년에도 올해와 같은 성과를 내려면 무엇을 해야할 지 고민해 보려 한다"고 말했다.

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슐리틀러는 "올시즌을 시작할 때 건강하게 모든 선발등판을 완수하는 게 목표였다"면서 "올해 분명 더 좋은 시즌을 보낼 수도 있었을 것이다. 개선해야 할 점들이 있는데 특정 한 부분에만 국한된 것은 아니다. 마운드에 올라 경기 상황에 맞춰 적절히 대응하는 것과 같은 부분들"이라고 소감을 나타냈다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com