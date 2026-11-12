보라스, '악마의 주둥이'부릉부릉! → '日 170cm 단신 투수'를 이렇게 포장한다고?

AP연합뉴스

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] '악마의 에이전트' 메이저리그 스캇 보라스가 움직이기 시작했다. 올 겨울 FA 최대어 태릭 스쿠벌을 비롯해 강타자 랜디 아로자네라와 일본인 투수 타이라 카이마 등이 보라스의 주요 고객이다.

미국 스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 12일(한국시각) '라스베이거스에서 열린 단장 회의에서 보라스가 첫 연설을 시작했다'며 보라스가 본격적인 영업에 나섰다고 전했다.

메이저리그는 오는 12월 1일 직장 폐쇄에 돌입한다. 노사 협약이 만료되면서 새로운 합의가 도출될 때까지 '올스톱'이다. 따라서 대부분 구단들은 직장 폐쇄 전까지 굵직한 선수들 영입을 매듭짓길 원하는 상황이다.

Advertisement

샐러리캡이 강화되거나 재정 시스템이 어떻게 변화하게 될지 불확실하기 때문이다.

보라스는 "많은 구단들이 주요 선수들을 영입할 기회를 잃게 될 것을 매우 우려하고 있다. 지금 공격적으로 추진하고 있다고 생각한다"며 불안감을 키웠다.

Advertisement

스쿠벌은 현존 최강 좌완투수다. 투수 역대 최고액 신기록을 세울 기세다.

Advertisement

보라스는 "숨을 고를 겨를 조차 없다. 보물이 아주 깊은 물속에 있다. 모든 구단들이 연료통을 채우고 다이빙을 할 준비가 됐다고 알고 있다"며 스쿠벌 영입전이 상상을 초월할 것이라고 떠벌렸다.

Advertisement

디애슬레틱에 따르면 연설 도중 보라스의 휴대전화가 울렸다. 그는 휴대폰을 무음으로 전환한 뒤 "스쿠벌과 만나자고 애원하는 또 다른 구단주에게서 전화가 왔을 뿐"이라고 말했다.

디애슬레틱은 '일본인 투수 타이라는 보라스가 맡은 선수 중 가장 흥미롭다. 26세의 이 우완투수는 키가 5피트8인치(약 170cm)에 불과하지만 강력한 구위를 자랑한다. 그가 프로에서 한 시즌에 63이닝 이상을 소화한 것은 단 두 차례 뿐이지만 보라스는 그를 선발투수로 마케팅했다'고 조명했다.

Advertisement

보라스는 "타이라는 매우 매우 특별한 패스트볼을 가지고 있다. 그는 진정으로 불을 뿜어낸다. 그가 도착하면 기후 변화를 기대해도 좋을 것"이라며 과장된 표현을 늘어놓았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com