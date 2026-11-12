"설마했던 전개…결승행 먹구름" 한국, 호주전 재역전패, 日도 놀랐다

South Korea's players bow after losing a baseball game between South Korea and Australia at the Asia Professional Baseball Championship in Tokyo, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

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[스포츠조선 이종서 기자] '통한의 재역전을 허용했다

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 12일 일본 도쿄돔에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 호주와의 예선 라운드 첫 경기에서 7대8로 패했다.

선발 김민준이 불안한 출발을 했다. 볼넷 두 개로 2사 1,2루가 된 가운데 스리런 홈런을 허용하면서 끌려갔다. 3회에도 추가 실점이 이어지면서 결국 0-4.

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김주원(유격수)-김도영(3루수)-안현민(지명타자)-한동희(1루수)-문현빈(우익수)-김휘집(2루수)-박재현(중견수)-조형우(포수)-김민석(좌익수) 순으로 라인업을 구성한 한국은 6회 집중력을 발휘했다.

대타 김지찬이 2루타를 치고 나갔고, 김주원의 투런 홈런이 나왔다. 이후 안현민과 한동희 문현빈의 볼넷으로 만루를 만든 한국은 김휘집의 싹쓸이 2루타를 터트려 5-4 역전에 성공했다. 이후 박재현의 적시타까지 나와 6-4로 달아났다.

Alex Hall of Australia charges home during the top of the ninth inning of a baseball game between South Korea and Australia at the Asia Professional Baseball Championship in Tokyo, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

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승리 분위기를 만드나 싶었지만, 8회초 투런 홈런을 맞았고, 9회 추가 실점으로 결국 6-8 재역전을 허용했다.

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한국은 9회말 1사 2,3루에서 김도영이 희생플라이를 치며 한 점 차로 따라갔지만, 추가점을 내지못하면서 결국 패배했다.

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경기를 마친 뒤 일본 매체 '풀카운트'는 '한국이 예상 못한 역전패로 큰 충격을 받았다'라며 '결승으로 가는 길에 구름이 드리워졌다'고 전했다.

매체는 '김민준이 불안한 출발을 했고, 타선도 침묵했다'라며 '설마 했던 전개에 한국 선수들은 망연자실했다. 그대로 경기에 패하며 침통한 표정을 지었다'고 상황을 조명했다.

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반등이 필요한 한국은 13일 일본, 14일 대만과 예선 라운드를 치른다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com