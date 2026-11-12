'김하성 시애틀 링크' 초대박! 가성비 선택지 3인 거론→3루수 활용 가능성까지…부상 없이 타격 생산성 회복 기대

MLB 샌디에이고 파드리스 김하성이 20일 삼성동 리베라호텔에서 열린 기자회견에서 포즈를 취하고 있다. 김하성은 골든글러브 2개 부문(2루수, 유틸리티) 최종 후보에 올랐고, 유틸리티 부문 골든글러브를 수상했다. 삼성동=최문영 기자 deer@sportschosun.com/2023.11.20/

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[스포츠조선 강우진 기자]시애틀 매리너스가 김하성과 연결됐다.

시애틀 소식을 주로 다루는 '소도 모조'는 12일(한국시각) '시애틀은 유격수를 물색하고 있지만, JP 크로포드와의 재결합 가능성은 닫아버렸다'며 그의 대체자로 거론되는 가성비 선수 3명을 소개했다. 여기에는 한국 선수 김하성도 포함됐다. 내야수 시장에서 저렴하게 영입할 수 있는 후보들 가운데 반등 가능성이 가장 큰 선수로 김하성을 꼽았다.

매체는 '김하성은 샌디에이고 파드리스 소속이던 2022년과 2023년에 WAR 5를 기록한 선수다'며 '당시 그는 뛰어난 내야 수비와 평균 이상의 공격력을 보였다'고 평가했다.

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AFP연합뉴스

하지만 이후 부상이 김하성의 발목을 잡았다. 최근 두 시즌 동안 그가 출전한 경기는 단 99경기에 불과했다.

매체는 '애틀랜타 브레이브스에서 소화한 51경기는 극명한 대조를 이뤘다'며 '유격수 수비에서는 DRS 4를 기록하며 좋은 모습을 보였지만, 타석에서는 OPS+ 2라는 처참한 성적을 남겼다'고 설명했다.

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시애틀은 김하성이 부상 없이 수비력을 유지하면서 타격 생산성까지 회복하기를 기대할 것으로 예상된다. 여기에 더해 시애틀은 김하성을 3루수로 활용하는 방안도 고려할 수 있다.

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2020 KBO리그 LG 트윈스와 키움 히어로즈의 더블헤더 1차전이 25일 서울 잠실야구장에서 열렸다. 1회초 1사 키움 김하성이 타구에 맞은 뒤 고통을 호소하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2020.06.25/

김하성 외에 언급된 선수는 에드문도 소사와 이사이아 키너-팔레파였다. 소사는 우타자이며, 유격수와 3루수로 각각 1000이닝이 넘는 수비 경험을 갖고 있다. 두 포지션 모두에서 평균을 확실히 웃도는 수비 지표를 기록했다.

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소사와 마찬가지로 키너-팔레파도 우타자다. 그는 좌·우완 투수를 가리지 않고 비슷한 타격 성적을 내는 선수다. 하지만 좋은 의미는 아니다. OPS가 모두 6할대에 머물고 있기 때문이다. 통산 OPS+는 81로 리그 타자 평균(100)보다 공격 생산성이 떨어진다.

시애틀이 이처럼 저렴한 유격수 자원에 집착하는 이유는 불펜 투수 때문이다. 당초 마우리시오 두반이 크로포드의 대체자로 눈길을 끌었지만, 시급한 불펜 투수 보강에 구단 자금을 써야 한다는 입장이다. 불펜을 충원하는 동시에 두반까지 데려오기는 쉽지 않다. 시애틀이 크로포드의 빈자리를 김하성으로 메워야 하는 이유다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com