오타니가 없다! 올-MLB팀 충격적인 탈락, 수상 커리어에 최대 위기...마지막 남은 실버슬러거 판도는?

LA 다저스 오타니 쇼헤이는 오는 18일(한국시각) 공개되는 실버슬러거 어워드에서 NL 지명타자 부문을 차지하지 못하면 올해 단 1개의 상도 받지 못하고 일본으로 돌아가게 된다. AP연합뉴스

휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 위기다. 2021년 투타 겸업을 본격화한 이후 처음으로 빈손으로 겨울을 보낼 공산이 크다.

전미야구기자협회(BBWAA)와 MLB는 12일(한국시각) 양 리그 사이영상과 올해의 구원투수, 행크애런상, 에드가 마르티네스상, 올해의 컴백 선수, 올-MLB팀 수상자를 잇달아 발표했다.

오타니는 어느 부문서도 이름을 올리지 못했다.

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양 리그를 합쳐 최고의 지명타자 1명에게 수여하는 에드가 마르티네스상은 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈에 돌아갔다. 오타니는 이 상을 2021년부터 5년 연속 수상했다. 6년 만에 오타니가 아닌 새로운 지명타자가 수상한 것이다.

알바레즈는 올시즌 158경기에 출전해 타율 0.316(567타수 179안타), 42홈런, 106타점, 105득점, 109볼넷, OPS 1.033을 기록했다. 지명타자로는 134경기에 선발출전했다. 거의 모든 공격 부문서 커리어 하이를 찍었다. 타율, 볼넷, 출루율(0.432), 장타율(0.601), OPS, OPS+(190) 등은 양 리그 통합 1위다.

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반면 오타니는 135경기에서 타율 0.275(523타수 144안타), 30홈런, 81타점, 89득점, 81볼넷, OPS 0.889를 마크했다. 알바레즈가 최고의 지명타자라는데 이견이 있을 수 없다.

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오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

사실 알바레즈는 이 상을 아쉽게 놓친 적이 있다. 2022년이다. 그는 그해 135경기에 출전해 타율 0.306(470타수 144안타), 37홈런, 97타점, 95득점, OPS 1.019, bWAR 6.8을 올렸지만, 오타니에게 밀렸다. 오타니는 당시 157경기에서 타율 0.273(586타수 160안타), 34홈런, 95타점, 90득점, OPS 0.875, bWAR 3.4에 그쳤다.

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투표권을 지닌 메이저리그 출입기자들과 방송 및 구단 홍보팀 관계자들은 오타니의 손을 들어줬다. 아무래도 지명타자로 출전한 경기수를 고려한 듯했다. 그해 지명타자로 선발출전한 회수가 오타니는 125경기, 알바레즈는 77경기였다. 에드가 마르티네스상 자격 기준은 100타수 이상이다.

뉴욕 양키스 벤 라이스. AFP연합뉴스

그런데 오타니는 지명타자 경쟁에서 알바레즈에 이어 뉴욕 양키스 벤 라이스(41홈런, OPS 0.897)에도 밀렸다.

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에드가 마르티네스상을 놓친 오타니는 올-MLB 팀 퍼스트 팀과 세컨드 팀 모두 이름을 올리지 못했다. 충격적이다. 퍼스트 팀 지명타자는 당연히 알바레즈가 뽑혔고, 세컨드 팀 지명타자는 라이스의 차지였다.

라이스는 지명타자 95경기를 포함해 올시즌 154경기에 출전해 타율 0.264(573타수 151안타), 97타점, 105득점, 85볼넷, 출루율 0.363, 장타율 0.534를 기록했다. bWAR은 오타니가 3.4, 라이스가 3.7이다. 팀 공헌도 측면에서 보면 라이스는 애런 저지가 장기간 빠진 양키스 타선에서 중심타자 역할을 톡톡히 했다는 점이 인정받은 것이다.

그러나 오타니는 올시즌 후반기 무릎과 이두근 부상으로 일찌감치 피칭을 접더니 타석에서도 부진을 면치 못했다. 다저스 타선은 오타니가 부진에 빠지면서 어려움을 겪었다.

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오타니는 2021년부터 작년까지 5년 연속 지명타자로 올-MLB 팀을 구성했다. 2022년에는 세컨드 팀이었고, 나머지 4번은 모두 퍼스트 팀이었다. 선발투수로는 세 차례 뽑혔다. 2022년과 2023년에는 퍼스트 팀, 2021년에는 세컨드 팀이었다.

카일 슈와버는 올시즌 45홈런을 때려 생에 3번째 홈런 타이틀을 차지했다. AFP연합뉴스

양 리그 MVP는 13일 공개된다. NL MVP는 시카고 컵스 중견수 피트 크로우-암스트롱이 확실시된다. 만장일치 여부만이 관심사일 뿐이다.

오타니에 마지막 남은 수상 기회는 오는 18일 발표하는 실버슬러거 어워드다. 오타니와 슈와버가 NL 지명타자 부문 파이널리스트에 올랐다. 실버슬러거는 각 팀 감독과 코치들 투표로 선정된다. 현장에서 지켜본 사람들이 투표단이라는 얘기다. 둘의 우열을 가리기는 어렵다.

슈와버는 156경기(지명타자 147경기)에서 타율 0.232(581타수 135안타), 45홈런, 97타점, 95득점, 105볼넷, OPS 0.857을 기록했다.

만약 실버슬러거마져 놓친다면 오타니는 빈손으로 이번 오프시즌을 보내게 된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com