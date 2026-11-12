호주도 이렇게 힘든데, 일본은 어떻게 이기나...이대로 '도쿄 참사' 예약인가

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[스포츠조선 김용 기자] 호주도 이렇게 힘든데, 일본은 어떻게 이기나.

다시 한 번 야구 국가대표팀의 '도쿄 참사'가 발생하는 것일까.

한국 야구 국가대표팀이 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 첫 경기부터 패했다. 난적 호주에 발목이 잡혔다.

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대표팀은 12일 일본 도쿄돔에서 열린 호주와의 대회 첫 경기에서 7대8로 졌다. 충격적인 패배다. 최근 호주 야구 수준이 많이 올라왔다고 하지만, 호주는 이번 대회 참가팀 중 가장 약체로 꼽혔다. 미국에서 뛰는 선수들도 많이 빠진 팀을 상대로 결과를 내지 못했으니, 남은 일정이 더욱 부담스럽게 됐다.

시작부터 어려웠다. 상대 선발 베이츠에게 고전하며 점수를 뽑지 못했다. 대표팀은 이번 대회 마운드 약세는 예상됐지만, 타선은 파괴력을 갖췄다는 평가를 받았다. 이날 타순만 봐도 김주원-김도영-안현민-한동희-문현빈으로 이어지는 상위 타순은 정예 국가대표 라인업이라 해도 과언이 아니었다. 하지만 경기 초반 무기력했다.

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그 사이 선발로 출격한 막내 김민준이 흔들렸다. 고졸 루키로 올시즌 좋은 모습을 보여줬지만, 첫 대표팀 경기 그리고 도쿄돔 경기 긴장감을 이기지 못한듯 난타를 당했다. 김민준이 3이닝을 버티지 못하고 4실점하며 끌려갔다.

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그래도 타선은 힘이 있었다. 상대 선발 베이츠가 내려가고, 불펜이 올라오자 공략이 가능했다. 6회 김주원의 추격 투런포를 시작으로 방망이가 터지기 시작하더니, 대거 6점을 내며 단숨에 경기를 뒤집어버렸다. 김휘집이 결정적 역전 3타점 2루타를 때리는 등 완전히 기세를 가져오는 듯 했다.

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하지만 수비와 불펜이 문제였다. 8회 전문 2루수가 아닌 김휘집이 2루에서 실책을 저지르며 상대에 찬스를 허용했고, 박정민이 캠벨에 통한의 동점 투런포를 맞으며 경기가 원점이 됐다.

그리고 9회 믿었던 투수 조장 최준용이 흔들리며 추가로 2실점했다. 9회 김도영의 희생 플라이로 1점을 따라갔지만 경기를 뒤집기는 역부족. 그렇게 패배를 당했다.

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호주가 만만히 볼 팀은 아니라지만, 꼭 잡아야 하는 경기를 지며 최악의 출발을 하고 말았다. 하필 13일 2차전 상대가 홈팀 일본이다. 일본도 젊은 프로 정예 멤버로 이번 대회를 준비했다. 더군다나 유리한 홈경기다. 일본 홈팬들의 뜨거운 응원 속 경기를 치러야 한다. 안그래도 힘든 상대인데, 호주전 패배로 분위기가 다운된 가운데 만난다고 하니 압박감이 더욱 커질 수밖에 없다. 일본 선발 타케마루는 도쿄돔을 홈으로 쓰는 요미우리 좌완으로, 150km가 훌쩍 넘는 강속구를 뿌리는 수준급 투수다. 일본전마저 내준다면 결승 진출은 사실상 물건너가게 된다. 국가대표팀 일본전 11연패가 12연패로 늘어난다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com