'영구 퇴출 → 충격 복귀' OK저축 곽명우, 당장 경기 못 뛴다 → 훈련 시작했지만 출전 시기 불투명 [부산 현장]

2020-2021 V리그 남자부 OK금융그룹과 KB손해보험의 경기가 10일 안산상록수체육관에서 열렸다. OK금융그룹 곽명우가 득점 후 환호하고 있다. 안산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2020.11.10/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 OK저축은행 세터 곽명우가 논란 속에 복귀했지만 실전 투입 시기는 아직 불투명하다.

신영철 OK저축은행 감독은 12일 부산 강서체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 현대캐피탈전에 앞서 곽명우를 다시 불러들인 배경을 설명했다. 곽명우는 2024년 형사 처벌을 받아 사실상 은퇴한 것으로 여겨졌다. 신 감독은 "선수로서 뛸 기회를 줘야 하지 않나 생각했다"며 체육인 선배의 입장으로 손을 내밀었다고 밝혔다.

곽명우는 사회적 물의를 일으켰던 선수다. 2년전 자격 정지 1년 징계를 받고 임의해지 처분이 내려졌다. 통신비밀보호법 위반 및 상해 혐의였다. 가정 폭력이 사실로 드러나 징역 6개월에 집행유예 1년이 선고됐다. 법원은 40시간 가정폭력 치료 프로그램 이수도 명령했다. OK저축은행은 당시 '선수와 관련된 불미스러운 일로 패구 팬 여러분들께 실망을 안겨드려 송구스럽다'고 공식 사과문을 발표하기도 했다.

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구단에 따르면 곽명우는 나름대로 충실하게 자숙 기간을 보냈다. 구단 관계자는 "곽명우의 근황을 주기적으로 체크를 하긴 했다. 혹시 나쁜 선택을 할까봐 걱정이 돼서 주시했다. 봉사와 기부 활동을 외부에 알리지 않고 해오면서 참회했다"고 귀띔했다.

공교롭게 OK저축은행이 올 시즌 세터에 커다란 전력 누수가 발생했다. 주전 세터였던 이민규가 FA 자격을 얻어 한국전력으로 이적했다. OK저축은행은 트레이드를 통해 노재욱을 영입했다. 신예 세터 김대환까지 있지만 한 시즌을 풀타임으로 소화하기에는 선수층이 더 두터워야 한다.

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신 감독은 "세터 고민이 깊었고, 그 대안을 찾다가 곽명우 얘기가 나왔다. 2년 5개월 정도 쉬었다. 구단에서도 쉽지 않은 결정일텐데 감사하게 생각한다"고 전했다.

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즉시전력감은 아니다. 신 감독은 "체중이 7kg 정도 늘었더라. 아킬레스건 쪽에 문제가 있어서 훈련을 많이 못하고 있다. 투입까지도 시간이 필요하다. 지금은 김대환을 키워야 한다. 어느 시점에 몸이 된다면 교체로 들어가지 않을까 싶다"고 내다봤다. 이어서 "선수로서 뛸 기회를 줘야 하지 않나 생각한다. 남은 선수 생활을 잘 마무리했으면 하는 바람이다"라고 덧붙였다.

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곽명우는 최저연봉 4000만원에 계약했다. OK저축은행은 '구단은 오랜 논의와 고민 끝에, 영구 퇴출만이 답이 아니라, 평생 배구만을 해온 곽명우 선수가 철저한 자숙과 반성을 바탕으로, 사회에 참회할 수 있는 최후의 기회를 제공하자는 결정을 내리게 됐다'며 양해를 구했다. 또한 '향후 품위유지 의무 위반 등 추가적인 논란 발생 시에는 즉시 선수 자격을 박탈하고 계약을 해지한다'고 재발 방지도 약속했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com