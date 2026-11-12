'첫 경기부터 폭탄 터졌다' 명색이 국제대회인데, 2루수 없이 나간 건 너무 무모했나

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[스포츠조선 김용 기자] 그래도 국제대회인데, 2루수 없이 간 건 너무 무모했나.

최원호 감독이 이끄는 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 대표팀이 첫 경기부터 무너졌다.

대표팀은 12일 일본 도쿄돔에서 열린 호주와의 대회 첫 경기에서 7대8로 패했다. 0-4로 밀리던 경기를 6회 6득점 빅이닝으로 뒤집었지만, 불펜이 무너지며 역전승을 헌납했다.

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아쉬운 건 8회 6-4에서 6-6으로 동점이 되는 순간. 역전으로 기세를 몰아야 하는데 선두 타자 땅볼을 2루수 김휘집이 잡지 못하며 실책으로 출루시켰다. 그 실책이 연결된 후 동점 투런포가 나왔기에 더욱 아쉬울 수밖에 없었다.

김휘집은 2루수가 아니다. 프로 데뷔 후 거의 3루에서만 뛰어온 선수다. 그런데 왜 2루에서 뛰다 실책을 저질렀을까.

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이번 대표팀에는 전문 2루수가 없다. 24세 이하 유망주 선수 위주로 출전하는 대회 특성상 자원이 한정적이었는데, 마땅한 2루수감이 없었던 탓이다. 아이치-나고야 아시안게임에는 박준순과 정준재 두 2루수가 있었다. 누굴 내보내야 고민해야 했다. 하지만 두 사람 모두 이번 대회에는 없다. 정규시즌 막판 나란히 부상을 당한 영향 때문이었다.

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그래서 대회 전 훈련에서 김휘집과 안재석이 2루 연습을 했다. 안재석도 지난해까지 유격수였다고 하지만, 2루는 본 경험이 거의 없었다. 최 감독 입장에서는 그나마 나은 김휘집을 선택한 듯 하다.

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하지만 첫 경기부터 대형 사고가 나왔다. 2루 수비를 너무 안일하게 본 것 아니냐는 지적에서 자유롭지 못하게 됐다. 물론 두 사람 부상으로 뽑을 선수가 없었다고 하지만, 이 대회도 와일드카드 활용이 가능했다. 대표팀은 최준용, 한동희(이상 롯데) 김지찬을 와일드카드로 선택했다. 2루는 어떻게든 막을 수 있다는 계산이었을 것이다. 하지만 첫 경기부터 어그러졌다. 더 강한 상대인 일본, 대만전 걱정이 생길 수밖에 없다.

김휘집의 경우 앞선 6회 경기를 뒤집는 결정적인 3타점 2루타를 터뜨려 영웅이 될 수 있었지만, 수비에 울어야 했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com