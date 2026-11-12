'강민호 우승 공약 지킵니다' 팬 2000명과 함께 한국시리즈 우승 축하 파티

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 강민호가 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]강민호 우승 공약 지킨다. 삼성 라이온즈가 팬들과 놀이공원에서 함께 우승을 축하한다.

삼성 구단은 12일 "2026 한국시리즈 우승을 기념해 오는 11월 17일 팬들과 함께하는 특별한 축하 행사를 에버랜드에서 진행한다"고 밝혔다.

이번 행사는 한국시리즈 우승 공약의 일환으로 마련됐으며, 우승의 기쁨을 팬들과 함께 나누고 한 시즌동안 뜨거운 응원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 기획됐다.

Advertisement

이번 행사에는 삼성 라이온즈가 우승 공약으로 약속한 팬 1000명과 에버랜드에서 추가로 모집하는 팬 1000명 등 총 2000명이 참여할 예정이다. 이 가운데 삼성 선수단 26명은 선정된 팬 1000명과 함께 공식 우승 축하 행사를 진행하며 특별한 시간을 보낸다.

선수단은 이날 오전 에버랜드로 출발한다. 에버랜드에 도착한 선수단은 오후에 기념 퍼레이드를 진행한 후 포시즌스가든에서 팬 1000명과 함께하는 특별 행사를 갖는다. 가수 우디의 축하 공연도 마련돼 있다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 우승트로피와 함께 우승의 기쁨을 만끽하는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

Advertisement

이후 선수들과 팬들은 조별로 나뉘어져 에버랜드의 다양한 어트랙션을 즐길 예정이다. 또 선수와 팬이 함께 간식을 사 먹는 이벤트도 준비됐다. 이어 마지막에는 에버랜드의 화려한 불꽃놀이 관람으로 축하 행사의 대미를 장식할 계획이다.

Advertisement

특히 이날 행사장에는 2026 한국시리즈 우승 트로피 포토존이 운영된다. 팬들이 실물 우승 트로피와 함께 사진을 촬영하며 우승의 순간을 특별한 추억으로 간직할 수 있을 것으로 기대된다.

Advertisement

이번 에버랜드 우승 축하 행사는 팬들과 우승의 감동을 다시 한번 공유하기 위해 기획됐고, 참가를 원하는 팬은 13일 오후 4시까지 에버랜드 모바일앱을 통해 응모할 수 있다. 응모자 중 추첨을 통해 총 1000명을 선정하며, 동반 1인까지 총 2000명을 이벤트 당일 에버랜드에 무료로 초청한다. 삼성 라이온즈는 앞으로도 팬들과 함께 하는 다양한 소통의 기회를 이어갈 예정이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com