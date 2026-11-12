"선수가 먼저…" 최정, 박병호도 감탄한 한국판 애런 저지, 왜 은퇴를 결심했나

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]결국 먼저 은퇴를 결심했다. 대형 거포가 될 수 있다던 거포 유망주가 그라운드를 떠난다.

SSG 랜더스는 12일 재계약 불가 선수 명단을 발표했다. 이중에 다소 눈에 띄는 이름이 있었다. 바로 외야수 류효승이다. 김민식과 김창평, 김태윤 등은 은퇴가 아닌 방출로 새로운 기회를 노리고 있지만, 류효승은 투수 길지석과 더불어 '은퇴'라고 명확히 표기가 되어있다.

다소 갑작스러운 결정이다. 류효승이 1군에서 잠깐이나마 빛을 봤던 시기가 불과 1년전이다. 1996년생인 류효승은 SK 와이번스의 2020년도 대졸 신인으로 입단했다. 신장 1m90에 탄탄한 체구를 갖춰 신체 조건이 좋은 거포 유망주였다.

Advertisement

입단 후 군 복무를 해결하고, 이후로도 2군에서 오랜 시간 인내의 시간을 가져야했던 류효승은 지난해 두각을 드러냈다. 1군 27경기에 출전해 6개의 홈런을 터뜨렸다. 이 홈런 6개가 그의 강점을 확실히 보여주는 타구들이었다. 매커니즘이 워낙 좋은 스윙을 가지고 있는데다 힘까지 좋아 맞으면 까마득히 넘어가는 타구가 나온다. 서른으로 늦은 나이지만, 그래도 1군에서 통할 수 있다는 희망을 본 시즌이었다.

지난해 9월 16일 창원 NC전에서 SSG가 기록한 4타자 연속 홈런 대기록 당시 마지막 타자가 류효승이었다. 기예르모 에레디아~최정~한유섬~류효승으로 이어지는 거포들의 행진이었다. KBO리그 역사상 4번째 진기록이기도 했다.

스포츠조선DB

Advertisement

당시 최정은 류효승을 두고 "한국 타자들이 쉽게 할 수 없는 스윙 메커니즘을 가진 타자다. 우리 팀 선수들이 '한국의 애런 저지'라고 부른다. 1군에서 좀 더 경험을 쌓으면 정말 엄청난 타자가 될 수 있는 잠재력을 가지고 있다"며 칭찬을 아끼지 않았다. KBO 통산 최다 홈런 기록 보유자인 대선배의 의미있는 응원이었다.

Advertisement

지난 시즌을 끝으로 현역에서 은퇴한 '홈런왕' 박병호 역시 류효승의 타격을 지켜보면서 "정말 좋은 재능을 가지고 있는 것 같다"며 감탄했었다.

Advertisement

그런데, 올해 류효승은 1군에서 거의 모습을 보여주지 못했다. 시즌 9경기를 뛰면서 안타 4개, 홈런 1개를 친 것이 전부였고, 그마저도 후반기는 거의 콜업되지 못했다.

끝내 부상에 발목이 잡혔다. 프로 입단 이후 수 차례 크고 작은 수술을 받을 정도로 잔부상이 많은 유형의 선수였다. 지난해 1군에서 어느정도 활약을 한 후로도 류효승의 최대 미션은 '부상 방지'였다. 무릎과 다리 등 계속 관리를 해줘야하는 선수라 코칭스태프 역시 류효승에게는 이 부분을 가장 강조했어야 했다. 올해도 부상으로 인해 정상적인 풀타임 시즌을 보내지 못했다보니 선수가 먼저 결심을 했다. SSG 구단 관계자는 "류효승의 경우, 구단과의 면담에서 선수가 먼저 은퇴 의사를 밝혔다"며 안타까워했다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com