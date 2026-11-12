빈틈이 안 보였다, 좌완 선발 가네마루 7이닝 무실점, 1번 마사키 2홈런 포함 3안타 3타점, 사무라이재팬 대만에 5대0 영봉승

소프트뱅크 우승 주역인 마사키는 일본대표팀 1번 타자로 대만전에 출전해 1,3회 연타석 홈런을 터트렸다. 사진출처=스포츠닛폰 홈페이지

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일본야구는 강했다.

선발 가네마루와 1번 타자 마사키가 '투맨쇼'를 펼쳤다.

주니치 드래곤즈의 좌완 가네마루 유메토(23)가 대만대표팀 타선을 압도했다. 12일 도쿄돔에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대만전에 일본 선발로 등판해 7이닝 2안타 무실점 역투를 펼쳤다. 가네마루는 7회까지 23타자를 맞아 91구를 던졌다. 2안타와 1볼넷으로 딱 세 차례 출루를 허용했다.

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1회 상대 1~3번을 가볍게 눌렀다. 첫 타자를 삼진으로 잡고, 두 타자를 내야 땅볼로 처리했다. 9개 투구로 첫 회를 끝냈다.

2회 2사후 첫 안타를 맞고 5회초 2사까지 9타자를 봉쇄했다. 5회 2사후 볼넷을 내주고 마지막 아웃 카운트를 헛스윙 삼진으로 잡았다. 시속 151km 몸쪽 직구로 배트를 끌어냈다. 5회까지 61구를 던지고 6회 첫 타자를 안타로 내보냈다. 7회까지 더이상 출루는 없었다

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가네마루는 대졸 2년차다. 지난해 신인 드래프트 1지명으로 주니치에 입단해 올해 주축 선발로 도약했다. 25경기에 등판해 19경기를 퀄리티 스타트(선발 6이닝 이닝 이상, 3자책 이하)로 마쳤다. 팀 내 가장 많은 160⅔이닝을 책임졌다.

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12일 대만전에 선발등판한 가네마루. 7이닝 2안타 무실점 호투를 선보였다. 사진출처=일본야구대표팀 홈페이지

팀 타선이 약해 득점 지원을 제대로 받지 못했다. 평균자책점 2.91을 기록하고도 5승(12패)에 그쳤다. 센트럴리그 공동 최다패를 기록했다.

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대표팀에선 달랐다. 일본 타선은 1회 2점을 뽑아 가네마루의 어깨를 가볍게 해 줬다. 소프트뱅크 호크스의 재팬시리즈 우승 주역인 마사키 도모야(27·소프트뱅크 호크스)가 불방망이를 휘둘렀다. 1회 선두타자 홈런을 치고 3회 또 1점 홈런을 터트렸다. 두 타석 연속 홈런.

5회 볼넷으로 나간 마사키는 7회 중전 적시타를 때렸다. 네 타석 모두 출루했다. 2홈런을 포함해 4타수 3안타 2득점.

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대졸 5년차인 마사키는 와일드 카드로 대표팀에 합류했다. 올해 처음으로 규정타석을 채우고 '28홈런-59타점'을 기록했다. 소속팀에서 리드오프를 맡았는데, 대표팀에서도 1번을 맡아 기대에 부응했다.

일본은 9회 2번 무네야마 루이(23·라쿠텐 이글스)가 1점 홈런을 때려 한 발 더 달아났다. 첫날 대만에 5대0 영봉승을 거뒀다. 이구치 다다히

이구치 일본대표팀 감독. 사진출처=일본야구대표팀 홈페이지

토 감독이 부임해 거둔 공식 경기 첫승이다. 12일 호주에 7대8로 진 한국은 12일 도쿄돔에서 일본과 마주한다.

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민창기 기자 huelva@sportschosun.com