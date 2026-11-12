'이럴수가' 전멸이라니, KIA 이래도 돈 안 쓸까…우승 승부수, 왜 무조건 2년 안에 띄워야 하나

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 실점 위기를 넘기고 포효하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈는 이번 FA 시장에서도 소극적으로 움직일까.

KIA는 올 시즌 나름 성공적인 한 해를 보냈다. 지난해 8위에서 올해 3위까지 치고 올라왔고, 정규시즌 막바지부터 포스트시즌까지 선수단이 하나로 똘똘 뭉쳐 감동 드라마를 썼다.

하지만 감동에 취해선 곤란하다. 최하위권으로 평가받던 전력을 쥐어짜서 이룬 성과기 때문. '슈퍼스타' 김도영이 미국 메이저리그에 도전하기 전에 우승을 노린다면, 2년 안에는 무조건 승부수를 띄워야 한다. 나성범 김선빈 양현종 등 베테랑들의 시간을 고려해도 2년 안에는 왕좌 탈환을 노려야 한다.

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양현종은 플레이오프에서 삼성 라이온즈에 2승3패로 무릎을 꿇자 "솔직히, 1위 2위 팀보다 전력이 약하지 않나. 솔직히"라고 냉정히 현실을 짚었다.

선발 보강은 시급한 문제다. 외국인 원투펀치 아담 올러와 제임스 네일을 제외하면 이닝이터가 없기 때문. KIA에서 경기당 5이닝 이상 던진 국내 선발투수가 올해는 한 명도 없었다.

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올해 최상위권 팀에는 대부분 확실한 국내 에이스가 있었다. 두산 베어스 곽빈, KT 위즈 고영표, 삼성 원태인 등이다. KIA는 베테랑 양현종이 그나마 124⅔이닝을 기록, 100이닝을 넘겼으나 경기당 4⅔이닝 투구에 그쳤다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 4회말 구자욱을 외야플라이로 잡아내는 KIA 양현종. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 이의리가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

퀄리티스타트 기록을 보면 더 문제가 또렷하게 나타난다. 올 시즌 KIA 선발진은 퀄리티스타트 50개를 합작했는데, 네일이 20차례 올러가 19차례 기록했다. 국내 선발투수 양현종(2개) 김태형(2개) 이의리(0개) 황동하(5개)가 기록한 퀄리티스타트는 단 9개였고, 아시아쿼터 시라카와 케이쇼가 2차례 달성했다.

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그래도 퀄리티스타트를 한 시즌에 10차례 이상 달성할 수 있는 선발투수가 한 명쯤은 있어야 하는데, KIA는 없어도 너무 없었다. 새삼 네일과 올러의 비중이 얼마나 컸는지, 또 불펜에 왜 자꾸 과부하 신호가 나타났는지 알 수 있는 대목이다.

사실 올해 FA 시장에는 돈을 쓸 만한 선발투수가 원태인뿐이다. '푸른 피의 에이스'로 불리며 삼성 원클럽맨의 이미지가 워낙 강해 이적이 쉽지 않아 보이지만, 에이스급 투수 FA는 귀하기에 과감히 베팅하는 팀이 나오면 판도가 어떻게 달라질지 모르는 일이다.

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KIA는 일단 네일과 올러, 시라카와까지 외국인 3명을 잔류시키고, 양현종 이의리 윤영철 등으로 국내 선발진을 꾸리는 구상을 하고 있다. 김태형 황동하 등도 길게 던질 준비를 하면서 만약을 대비할 듯하다.

KIA는 지난 6월 시라카와가 합류하기 전까지 꾸역꾸역 국내 선발투수 돌려막기로 버텼다. 그런 스트레스를 줄이려면 결국 FA 시장에서 검증된 선수를 사는 게 가장 쉬운 길이다. 물론 워낙 리그에서 에이스는 귀하다 보니 카드가 많진 않다. 올해는 원태인이 있고, 내년에는 나균안(롯데 자이언츠)이 시장에 나올 예정이다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 나균안. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com