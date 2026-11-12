코치가 뜯어말렸다, 왜 KIA 트레이드 기대주는 배트 내려놓지 못했나…"방에 가서 다시 해야겠어요"[인터뷰]

KIA 타이거즈 조승범 타격코치와 손승락 수석코치가 정현창의 타격 훈련을 지도하고 있다(왼쪽부터). 오키나와=김민경 기자

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "아쉬움이 남을 때 끝내는 거야."

KIA 타이거즈 내야수 정현창은 12일 일본 오키나와 킨구장에서 진행한 마무리캠프 훈련이 끝나자 아쉬운 감정을 숨기지 못했다. 공을 몇 개만 더 쳐보고 싶은 마음이었는데, 훈련을 지도하던 손승락 수석코치가 말렸다. 정현창이 현재 지닌 고민에 너무 깊게 빠져들지 않도록 옆에서 조절해 주는 느낌이었다.

정현창에게 왜 쉽게 배트를 내려놓지 못했는지 묻자 "올해 타격할 때 중심 이동이 잘 안 돼서 많이 힘들었다. 오키나와에 와서 계속 어떻게든 고치고 만들려고 하는데, 몇 가지 방법이 잘 안 되고 있었다. (손)승락 코치님께서 공 던지는 것과 비교해 설명해 주셨다. 내가 칠 때 너무 다리를 좁게 벌리다 보니까 힘을 그 정도밖에 못 쓰는 것 같다고. 정답은 아니지만, 조금 더 뒤에서 넓게 다리를 벌리면서 앞으로 가면서 쳐보라고 하셨다. 공을 던질 때도 그렇게 던져야 잘 간다고 설명해 주셔서 해봤는데, 힘이 더 잘 실렸고 괜찮았던 것 같았다. 훈련 시간이 다 끝났을 때 깨달아서 아쉬웠다. 감이 왔을 때 해야 하는데, 방에 가서 다시 해봐야 할 것 같다"고 덤덤하게 말했다.

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2025년 7라운드로 NC 다이노스에 입단한 정현창은 신인 때부터 수비가 강하다는 평가를 받았다. KIA가 지난해 7월 정현창을 트레이드로 영입한 이유기도 하다. 덕분에 올해 개막부터 플레이오프까지 한번도 1군 엔트리에서 빠진 적이 없었고, 123경기에 출전했다.

그런데 경기 수가 늘어날수록 정현창의 고민은 깊어졌다. 시즌 타율 1할5푼(80타수 12안타)에 그쳤기 때문. 스프링캠프부터 타격을 위해 쏟은 시간이 부정당한 기분이었다.

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정현창은 "스프링캠프 때부터 타격에 조금 변화를 주기 시작했다. 당연히 잘하려고 변화를 줬는데, 안 맞는 부분이 있었던 것 같다. 내 것을 유지하면서 변화를 줘야 했는데, 그런 것 없이 확 바꿔버려서 힘들었던 것 같다. 시즌 때 다시 내 것을 찾으려 하다 보니까 잘 안 됐고, 이제 마무리캠프에 와서 다시 내 것을 만들려고 해보고 있다"고 설명했다.

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KIA 타이거즈 정현창. 사진제공=KIA 타이거즈

이범호 KIA 감독은 타격 스트레스가 심한 정현창에게 오히려 수비 훈련을 더 강조했다. 수비로는 팀 내 내야수 중에 1등이 될 수 있도록, 강점을 더 강하게 다듬으라는 의미였다.

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정현창은 "감독님께서 수비를 진짜 완벽에 가깝게 해야 한다고 말씀하셨다. 내게 타구가 왔을 때는 다 잡을 수 있게 만들라고 하셨다. 감독님께서 내가 시즌 때 실수했던 것들을 짚어 주셨는데, 나도 아쉬움이 있었다. 송구할 때 정확하게 던지려고도 하고 원래 습관 때문이기도 한데, 손목을 위에서 써서 바로 던져야 하는데 팔꿈치가 처지는 습관이 있다. 그래서 한번씩 급할 때 공이 날리는 경우가 있다. 또 타자주자의 주력을 보고 플레이를 해야 하는데, 내 밸런스로만 자꾸 던지다 보니까 몇 번 살려서 내보낸 적도 있었다. 그런 것들을 다듬어야 더 완벽해질 수 있다고 말씀하셨다"고 밝혔다.

올해는 하주석을 트레이드로 영입하기 전까지 주전 유격수가 없어 정현창에게 기회가 많이 갔지만, 내년은 상황이 달라진다. 김도영이 유격수를 맡기로 했기 때문. 정현창은 유격수와 2루수를 동시에 준비하며 기회를 늘릴 방법을 찾고 있다.

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1군에서 첫 풀타임 시즌을 치른 것에 만족하진 않는다. 스스로 당당하지 못한 순간도 있었기 때문. 정현창은 내년에는 1군에 있는 자신을 의심하지 않기 위해 더 노력하려 한다.

정현창은 "2군에 한번도 가지 않아 당연히 좋긴 한데, 솔직히 내려갈 상황은 많았다고 생각한다. 스스로도 내가 이런 플레이를 했는데, 1군에 계속 있는 게 맞는 걸까 생각한 적도 있었다. 감독님과 코치님께서 계속 믿어주시는 이유가 있겠지 생각하며 멘탈을 잡았다. 그냥 감사하다. 1군에 있으면서 눈으로 보고 다 배우는 게 있으니까. 내년에는 당당히 1군에 있을 수 있게 잘 만들어 보겠다"며 눈을 반짝였다.

KIA 타이거즈 정현창. 사진제공=KIA 타이거즈

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com