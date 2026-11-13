한화 군침 삼킬 만했네…'SD행' 와이스 이렇게나 기대 받는다고? "선발 기회→투수코치 도움 받을 것"

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 한화 와이스가 파이팅을 불어넣고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.31/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스에는 뼈아픈 결과. 그러나 샌디에이고 파드리스는 희망이 가득했다.

미국 'SB네이션'의 '가스 램프 볼'은 12일(이하 한국시각) '샌디에이고가 라이언 와이스와 메이저리그 계약을 했다'고 전했다.

매체에 따르면 A.J. 프렐러 샌디에이고 단장은 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 공식 메이저리그 단장 회의 첫날 언론과 만나 "선발 투수 라이언 와이스와 2028년 팀 옵션이 포함된 1년 계약을 체결했다"고 공식 발표했다.

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'가스 램프 볼'은 '이번 오프시즌 샌디에이고의 메이저리그 로스터를 위한 첫 번째 조치'라며 '샌디에이고는 와이스와 2028년 옵션이 포함된 185만 달러(약 25억 원) 규모의 계약을 했다'고 전했다.

와이스는 2018년 애리조나 다이아몬드백스에 지명됐다. 매체는 '지명 이후 마이너리그, 독립 애틀랜틱 리그, 대만프로리그(CPBL), 그리고 KBO에서 시간을 보냈다'며 '그는 지난 시즌 휴스턴 애스트로스에서 9경기에 등판하며 메이저리그에 데뷔했고, 트리플A 팀에서도 22경기에 출전했다'고 설명했다.

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와이스의 구위와 성적에 대해 매체는 '그는 90마일대 후반의 포심 패스트볼, 스위퍼, 체인지업, 싱커, 그리고 커브볼을 자신의 구종에 포함하고 있다'며 '휴스턴 시절 2경기를 선발로 나서며 7.62의 평균자책점을 기록했지만, 트리플A 시즌 막판 2026년 마지막으로 던진 19⅓이닝 동안 1.37의 평균자책점을 기록하며 강력한 모습을 보였다'고 조명했다.

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30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 패한 한화 와이스가 아쉬워하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

와이스를 향해서는 KBO리그 한화 이글스의 관심도 컸다. 2024년 부상 대체 외국인선수로 한화 유니폼을 입은 와이스는 16경기에서 5승5패 평균자책점 3.73의 성적을 남겼다. 재계약에 성공한 그는 지난해 30경기에 등판해 16승5패 평균자책점 2.87을 기록했다. 이 활약을 발판삼아 휴스턴과의 계약으로도 이어졌다.

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올 시즌 휴스턴에서 나오면서 한화는 2027년 외국인선수로 와이스를 염두에 뒀다. 그러나 메이저리그 잔류가 확정되면서 결국 다시 인연을 이어가는데는 실패했다.

'가스 램프 볼'은 샌디에이고에서 와이스의 반등을 기대했다. 매체는 '와이스는 선발 투수로서 기회를 받을 예정'이라며 '루벤 니에블라 투수 코치와 스태프의 지도로 큰 도움을 받을 것'이라고 바라봤다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com