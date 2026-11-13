구자욱-원태인만 문제가 아니다...후라도-페덱-디아즈, 누굴 포기해야 하나

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 삼성 디아즈가 투런홈런을 날렸다. 후라도와 기쁨을 나누고 있는 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 김용 기자] 도대체 누굴 포기해야 하는 건가.

삼성 라이온즈는 정규시즌 2위로 플레이오프를 치르고, 그 플레이오프를 5차전까지 가는 혈전으로 마무리하면서 한국시리즈에 올랐다. 그리고 정규시즌 90승을 거둔 1위 KT 위즈를 상대로 기적의 업셋을 달성하며 12년 만에 한국시리즈 우승 트로피를 들어올렸다.

그러나 기쁨도 잠시. 야구 잘하니 이렇게 골치가 아파질 줄 몰랐을 것이다. 자원은 한정적인데, 성적이 났으니 선수들 몸값을 올려줘야 하기 때문이다.

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일단 FA 시장이 열리기 전부터 난리다. 하필 투-타 핵심인 원태인과 구자욱이 동시에 FA가 된다. 수백억원 얘기가 나오고 있다. 일단 삼성은 두 사람 다 잡겠다는 스탠스지만, 샐러리캡 등 현실적 여건상 두 사람을 다 만족시킬만한 계약으로 인도할 수 있을지 미지수다.

3일 수원KT위즈파크에서 열린 한국시리즈 1차전 KT와 삼성의 경기. 삼성 후라도, 페덱이 경기를 준비하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

여기에 외국인 선수도 골치다. 삼성은 올시즌 후라도-매닝 두 투수에 지난해 '미친' 활약을 펼친 타자 디아즈로 선수 구성을 완료했었다. 매닝이 개막도 전 나가 떨어지면서 위기를 맞이했으나, 호주 출신 오러클린이 초반 빈 자리를 열심히 메워준 덕에 처지지 않고 상위권 싸움을 할 수 있었다. 그러다 현역 메이저리거인 페덱을 데려오는 행운이 따랐고, 페덱이 정규시즌과 가을야구에서 맹활약해주며 우승 반지를 끼게 됐다.

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후라도, 페덱, 디아즈 모두 재계약을 하지 않으면 이상할 상황이다. 후라도는 정규시즌 도중 어깨 부상을 당하기는 했지만, 아프지만 않다면 '등판=퀄리티스타트' 공식을 입증할 능력을 갖췄다. 특히 이번 포스트시즌에서 압도적 모습을 보여준 게 매우 컸다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 2회말 2사 페덱이 한승택의 플라이를 잡지 못한 뒤 디아즈에게 미안함을 전하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

페덱 역시 레벨이 다른 투수임을 입증했다. 정규시즌 막판에는 상대가 분석을 한 이유인지 조금 힘든 경기를 하기도 했지만, 가을야구에서 팀을 위한 헌신과 안정된 투구로 믿음을 줬다.

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디아즈는 지난해 50홈런 158타점을 위력까지는 아니었지만, 144경기 전경기를 뛰며 타율 3할5리 26홈런 129타점을 기록했다. 투수는 시장에 좋은 자원들이 있으니 대체 가능하지만, 이정도 파괴력을 갖춘 타자를 찾는 건 하늘의 별 따기다.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 2사 1루. 교체되는 삼성 선발 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

문제는 세 사람을 다 품기에 외국인 선수 샐러리캡이 너무 작다는 것이다. KBO리그는 세 선수 합 400만달러를 넘기면 안 된다. 예외로 재계약시 10만달러씩 증액분을 더하는 게 가능하다. 디아즈가 3연속 재계약 도전이기에 30만달러, 후라도 20만달러, 페덱 10만달러를 더하면 총 460만달러 안에서 세 선수에게 나눠줘야 한다.

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후라도가 지난해 170만달러, 디아즈가 160만달러를 받았다. 성적도 나쁘지 않았고, 일단 우승했다. 무조건 인상을 외칠 수밖에 없는 선수들의 상황이다. 최소 동결이라도 해줘야 한다. 동결이라고 하면 330만달러다. 페덱은 메이저리그 경력이 좋은, 급이 다른 선수인데 세 사람 중 가장 낮은 130만달러로 양보를 할 거라 기대하기 힘들다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우수 감독상 박진만 감독이 선수들에게 하트를 선사하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

선수들이 팀을 위해 스스로 페이컷을 하지 않는 이상 460만달러로 세 사람을 만족시키기는 사실상 불가능이다. 이럴 경우 한 선수를 포기하고, 100만달러짜리 새 선수를 데려오는 수밖에 없다. 그러면 360만달러를 두 사람에게 나눠줄 수 있다. 평균 180만달러니 나쁘지 않은 조건이다.

과연 삼성의 내년 시즌 외국인 선수 진용은 어떻게 갖춰지게 될까. 원태인, 구자욱 행보만큼이나 궁금하다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com