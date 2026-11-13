너무 부정적이네, "다저스에 이상적인 FA 스쿠벌 아니다"...결국 메츠의 차지될 것

태릭 스쿠벌이 원소속팀 LA 다저스와 계약할 가능성이 높지 않은 것으로 알려졌다. AFP연합뉴스SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 25: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 FA 투수 최대어 태릭 스쿠벌을 잡기 어려울 것이라는 전망이 이어지고 있다.

이번에는 미국 최대 스포츠채널 ESPN이 스쿠벌의 다저스 잔류 가능성을 매우 낮게 봤다.

이 매체 제프 파산 기자는 12일(이하 한국시각) '주목해야 할 각 구단의 이상적인 FA 영입 전략'이라는 제목의 코너에서 다저스와 관련해서는 좌완 릴리버 알렉스 베시아와의 재계약을 꼽았다. 스쿠벌이 다저스에 이상적이지 않다는 분석이다.

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파산 기자는 '다저스는 스쿠벌을 제외하면 올해 100승을 이끈 핵심 선수들을 전원 그대로 유지한다.(중략) 스타 선수들로 가득 찬 로스터는 메이저리그에서 평균 연렬이 가장 높지만, 젊은 유망주 자원까지 풍부하다'며 '물론 다저스는 스쿠벌 영입전에 뛰어들 가능성이 높지만, 어느 정도까지 적극적으로 나설 지는 알 수 없다'고 했다.

태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

스쿠벌에 대해서는 현재까지 4개 구단이 관심을 보이고 있는 것으로 확인되고 있다. 다저스와 뉴욕 메츠가 가장 유력하게 거론되고 있고, 샌디에이고 파드리스와 토론토 블루제이스도 영입 의사를 표명했다.

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그런데 중요한 변수는 스쿠벌이 어떤 형태의 계약을 원하느냐다. 현지 매체들은 다저스가 상대적으로 짧은 계약기간에 평균 연봉(AAV)이 높은 계약을 오퍼할 것으로 보면서도 스쿠벌이 이를 받아들일 리 없다고 분석하고 있다.

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파산 기자는 '다저스는 지난 오프시즌 카일 터커와 고액의 단기계약을 체결했지만, 스쿠발은 단기 계약에는 관심이 없다'며 '이는 메츠(혹은 샌디에이고나 토론토)와 경쟁해야 하는 다저스에게 불리하게 작용할 수 있다'고 진단했다.

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다저스는 지난 겨울 FA 외야수 터커와 4년 2억4000만달러에 계약했다. 터커는 6~7년 이상의 장기계약을 원했지만, 다저스는 일찌감치 터커를 타깃으로 잡고 접근해 AAV 6000만달러를 보장하는 비교적 짧은 기간의 계약을 체결한 것이다. 하지만 스쿠벌은 입장이 다르다. 내년이면 31세다. 이번 겨울이 아니라면 메가톤급 '대박'을 터뜨릴 기회는 다시 오기 어렵다고 판단할 수 있다.

3~4년 계약기간 가지고는 스쿠벌을 설득할 수 없다는 뜻이다.

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카일 터커. AFP연합뉴스

파산 기자는 이어 '다저스는 주전 라인업이 이미 완성돼 있고 선발 로테이션에도 자원들이 넘쳐나는 상황을 고려하면, 소규모 저비용 계약 위주로 진행했던 2022년 말 오프시즌과 비슷한 행보를 보일 가능성이 있다'면서 '만약 그렇다면 불펜 보강이 가장 합리적인 출발점이 될 것이며, 좌완 베시아와 재계약해야 한다'고 주문했다.

베시아는 올시즌 72경기에 등판해 58이닝을 던져 3승1패, 20홀드, 3세이브, 평균자책점 2.64를 기록했다.

그렇다면 스쿠벌 영입이 이상적인 구단은 어디일까. 메츠다.

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태릭 스쿠벌 에이전트 스캇 보라스. AP연합뉴스

파산 기자는 '샐러리 캡이 도입되더라도 메츠는 스쿠벌을 영입해도 규정을 준수할 수 있다. 연봉 하한선을 맞춰야 하는 다른 구단들에 일부 계약을 넘길 여지가 있고 비연봉조정 유망주들(놀란 맥클린, 카슨 벤지, AJ 유잉 등)도 탄탄하게 갖추고 있어 충분히 합리적인 운영이 가능하다'면서 '샐러리캡이 도입되지 않는다면 문제는 더욱 간단해진다'고 설명했다.

이어 '메츠는 수준급 선발투수가 절실히 필요하다는 점, 역대 최대 규모의 계약을 안겨줄 재정적 능력이 있다는 점에서 스쿠벌 쟁탈전에서 압도적으로 유리한 위치에 있다'고 단언했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com