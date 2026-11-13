'초대박' KIA 트레이드의 이면, 1R 특급 내야수의 자책…"두 달을 못 나가니까, 내 잘못이죠"[인터뷰]

28일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 8회초 1타점 적시타를 날린 KIA 박민. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "(하)주석이 형 오니까 경기는 더더욱 못 나가게 되고, 내 잘못이죠. 여러모로 아쉬웠습니다."

KIA 타이거즈 내야수 박민은 올해 절호의 기회를 맞이했다. 주전 유격수 박찬호가 지난 시즌을 끝으로 두산 베어스로 FA 이적한 게 시작이었다. 구단은 처음에 아시아쿼터 유격수 제리드 데일을 영입했는데, 공수에서 기대 이하의 성적을 내자 방출하고 박민과 김규성을 번갈아 유격수로 기용하며 버텨 나갔다.

박민은 이때 주전으로 도약해야 했으나 그러지 못했다. 수비는 모자랄 게 없는데, 타격이 꾸준하지 않다 보니 선발로 계속 출전하기 어려웠다. 시즌 타율은 1할9푼2리(182타수 35안타)였다.

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설상가상으로 몸도 따라주지 않았다. 지난 7월 허리 통증으로 2개월 정도 자리를 비운 게 개인적으로 뼈아팠다. 박민이 자리를 비우면서 KIA는 한화 이글스와 트레이드로 하주석을 영입했다. 박민은 마냥 웃을 수가 없었다. 부상을 회복하고 돌아왔을 때는 이미 하주석이 주전 유격수를 꿰찬 뒤였다. 구단은 대박이었으나 박민은 솔직하게 아쉬운 마음이 더 컸다.

박민은 "주석이 형이 오고 경기는 더더욱 못 나가게 됐다. 내가 두 달을 못 나가니까. 구단도 뛸 사람이 없었으니까 어쩔 수 없었을 것이다. 내 잘못이기도 하다. 팀은 좋았지만, 개인적으로는 아쉬운 시즌이었다. 몸이 아프면 진짜 답이 없는 것 같다. 진통제 6알을 먹고 뛰어도 도움이 안 되더라. 내 자리가 없는 상태니까. 참고 버티다 도저히 안 될 것 같아서 어쩔 수 없이 말씀을 드려야 했다"고 되돌아봤다.

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이범호 KIA 감독은 다음 시즌 3루수 후보로 박민을 지켜보고 있다. 김도영이 유격수로 전환하기 때문. 그러려면 올해처럼 아파서 그라운드에 나서지 못하는 일은 없어야 한다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 2회 동점 1타점 적시타 날린 KIA 하주석. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 2회초 2사 2,3루 KIA 박민이 적시타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

박민은 "감독님께서 항상 '어떻게 1년 내내 한 번을 못 있냐'고 하신다. 작년에도 느꼈지만, 내가 의욕이 과하다 보면 몸이 다치는 경우가 많았다. 3루수가 비었다고 해서 무리하게 보여주려고 하는 것은 자제해야 할 것 같다. 수비는 자신 있으니까. 겨울에 타격과 안 다칠 몸을 준비해야 한다. 1년 내내 안 아프고 1군에 있는 게 첫 번째 바람이다. 두 번째로는 방망이를 잘 쳐서 주전 3루수든 어디든 계속 나갈 수 있는 선수가 되고 싶다. 비는 포지션이면 어디든 다 돼야 하니까. 어디든 나갈 수 있는 선수가 되기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

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2020년 1라운드로 KIA 입단해 특급 유망주로 평가받은 박민은 내년이면 벌써 프로 8년차가 된다. 일본 오키나와 마무리캠프에서 부족한 것들을 보완하며 비장하게 다음 시즌을 준비하고 있다.

박민은 "내년이면 나도 27살이고, 8년차가 된다. 1군에서 백업으로 2년 뛰었는데, 주전이 되고 싶어서 야구를 하는 거니까. 이제는 주전을 하고 싶다. 친구 (박)상준이랑 같이 마무리캠프에 왔는데, 상준이는 1루수 나는 3루수로 잘했으면 좋겠다"고 솔직하게 진심을 이야기했다.

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타격은 이범호 감독의 조언을 반영해 보고 있다.

박민은 "배트랑 몸이 먼 것을 감독님께서 지적하셨다. 배트가 몸이랑 더 가까운 곳에서 스타트가 되면 좋겠다고 하셨다. 다리 드는 것도 올해 시즌 중반에는 토탭으로 바꿨는데, 다른 시도를 해보려면 노스텝으로 치는 것도 있으니까. 여러 시도를 해보고 있다"며 한 단계 더 성장한 모습을 기대하게 했다.

KIA 타이거즈 박민. 사진제공=KIA 타이거즈

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com