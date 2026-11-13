'AL MVP 만장일치' HOU 알바레즈 8년 만에 첫 영광, 지명타자로는 오타니에 이어 두 번째

휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]휴스턴 애스트로스 지명타자 요단 알바레즈가 생애 첫 MVP에 등극했다.

전미야구기자협회(BBWAA)가 13일(이하 한국시각) MLB네트워크를 통해 발표한 아메리칸리그(AL) MVP 투표 결과, 알바레즈는 투표단 30명 전원으로부터 1위표를 받는 만장일치 의견으로 수상의 영광을 안았다.

알바레즈는 올 정규시즌서 158경기에 출전해 타율 0.316(567타수 179안타), 42홈런, 106타점, 105득점, 109볼넷, 출루율 0.432, 장타율 0.601, OPS 1.033, bWAR 6.8, fWAR 6.8, wRC+ 181을 마크했다. 타율, 볼넷, 출루율, 장타율, OPS, wRC+ 부문서 양 리그 합계 1위다. 대부분의 항목에서 커리어 하이를 찍었다.

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2000년 이후 타율, 출루율, 장타율 등 3개 부문 전체 1위에 오른 것은 2002년 배리 본즈, 2013년 미겔 카브레라, 2025년 애런 저지에 이어 알바레즈가 4번째다. 또한 1970년 이후 40홈런 이상을 치면서 리그 타격왕을 차지한 선수로는 카브레라(2012~2013년), 저지(2025년)에 이어 세 번째다.

그는 고의4구 33개를 얻어 1997년 제프 배그웰(27)의 종전 구단 역대 최다 기록을 경신했다.

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순수 지명타자가 MVP에 뽑힌 것은 2024년 LA 다저스 오타니 쇼헤이에 이어 역대 두 번째다. 휴스턴 역사에서는 1994년 배그웰, 2017년 호세 알투베에 이어 3번째로 MVP가 됐다.

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알바레즈는 올시즌 타율, 출루율, 장타율 3개 부문서 양 리그 통합 1위에 올랐다. AFP연합뉴스

알바레즈는 앞서 각 리그 1명씩 주어지는 행크애런상과 양 리그를 합쳐 최고의 지명타자에 수여하는 에드가 마르티네스상을 석권했고, 올-MLB팀 퍼스트 팀 지명타자로도 선정됐다. 지난해 부상으로 48경기 출전에 그쳤던 알바레즈는 '올해의 컴백 플레이어'에도 선정됐다.

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수상 퍼레이드의 정점인 MVP를 거머쥠으로써 명실상부한 현존 최고의 타자로 공인받은 셈이다. 그는 오는 18일 공개되는 실버슬러거 AL 지명타자도 사실상 확정한 상태다.

2019년 메이저리그에 데뷔한 알바레즈는 2022년 6월 6년 1억1500만달러에 연장계약을 해 2028년, 즉 31세까지 휴스턴에 몸담도록 돼 있다. 지금과 같은 기세를 이어간다면 이후 FA가 돼 다시 한 번 대박을 터뜨릴 수 있다.

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AL MVP 투표 2,3위에는 탬파베이 레이스 3루수 주니어 카미레로, 캔자스시티 로열스 유격수 바비 윗 주니어가 각각 올랐다. 카미네로는 타율 0.276(616타수 170안타), 42홈런, 101타점, 100득점, OPS 0.885, bWAR 5.8을 마크했다. OPS와 WAR은 커리어 하이다.

윗 주니어는 143경기에서 타율 0.281(558타수 157안타), 18홈런, 54타점, 94득점, 45도루, OPS 0.800을 기록했다. 윗 주니어는 수비득점가치(FRV, 17) 전체 5위, 평균이상아웃지수(OAA, 24) 전체 3위에 오르며 올시즌에도 수비력을 발휘했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com