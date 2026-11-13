김태군 FA로 떠난다? 우승 도전 KIA, '무보상 FA' 양의지 올인 가능성 있을까

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 5회말 양의지가 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

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[스포츠조선 김용 기자] 김태군에 대해 조용한 KIA, 양의지 올인 가능성은?

2026 시즌이 끝나고, 스토브 리그 개막이 눈앞이다.

벌써부터 뜨겁다. 삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승을 이끈 구자욱, 원태인 두 대어들의 행보에 관심이 집중되고 있다.

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그 외 시장에 나가겠다고 선언한 중견수 김호령이 어디로 갈 지도 관심이다. 그리고 올해는 베테랑 포수들이 대거 FA로 풀리는 것도 향후 각 팀들 전력을 바꿀 수 있는 중요 요소다.

KIA 타이거즈는 포수 김태군이 FA 자격을 얻는다. 그런데 KIA는 일찍부터 이 상황에 대비해왔다. 한준수를 키우려 노력했고, 올시즌은 아예 대놓고 '한준수 주전'으로 못박은 운영을 했다.

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시즌 중후반 한준수의 체력이 떨어지진 후 부상에서 회복한 김태군이 가을야구 진출에 중요한 역할을 해줬기에, 현장에서는 김태군의 필요성을 외치고 있지만 막상 김태군에 대해 "무조건 잡겠다"는 의지는 적극적으로 드러내지 않고 있다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 1회 구자욱 타석 때 시라카와의 볼을 잡지 못한 KIA 김태군 포수. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

야구계에서는 김태군이 FA 시장에 나가면 기대 이상 인기를 끌 수 있다고 전망하고 있다. 포수는 귀하다. 김태군은 당장 주전으로 뛸 수 있는 포수다. 여러 팀이 김태군을 주시하고 있다는 소문이 흘러나오고 있다. 일단 투수 리드와 수비에서의 안정감이 있고, 나이에 비해 체력도 좋다. 선수도 주전으로 뛸 수 있는 팀을 선호할 게 당연하다. KIA에 있으면 정말 최선이 한준수와 절반씩을 나눠뛰는 것인데, 올해 기조에서 봤듯이 그것도 쉽지 않을 수 있다. 경기에 매일 나가는 선수라고 인정받아야 몸값이 오른다.

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그런데 또 하나 변수가 있다. 두산 간판 포수 양의지다. 양의지도 FA 아닌 FA다. 두산과 맺었던 4+2년 총액 152억원 계약 중 4년 계약이 끝났다. 양의지는 계약시 본인이 원할 경우 방출을 선택해 자유의 몸이 될 수 있는 조항을 넣었다. 그럴 경우 양의지는 FA가 아닌 자유 계약 신분이 된다. 양의지를 원하는 팀은 비FA 다년계약으로 그를 붙잡을 수 있다. FA가 아니기에, 보상도 필요없다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 1타점 적시타 날린 KIA 한준수. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

KIA는 올시즌 정규 3위로 플레이오프에서 삼성 라이온즈와 5차전 혈전을 치르고 탈락했다. 개막 전 하위권 후보로 점쳐졌는데, 정말 잘 싸웠다. 이러니 내년 시즌 취약 포지션을 보강하면 우승에 도전할 수 있다는 자신감이 생길 수 있다.

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김태군을 눌러앉힐 돈에 조금 더 쓰면, 양의지 영입 도전이 가능해질 수 있다. 양의지는 두산과 남은 2년 총액 42억원 계약 대신 시장에 나올 수 있다. 양의지가 KIA에 온다고 가정해보자. 이제 나이가 있어 포수로 풀타임은 힘들지만, 한준수가 있으니 포수 출전은 적절히 나누면 된다. 한준수 성장에도 도움이 될 수 있다. KIA는 올시즌 2번 타순이 끝까지 고민이었다. 중심에서 칠 수 있는 양의지가 오면 김도영이 3번에서 2번으로 내려갈 수 있다. 박재현-김도영-나성범-양의지에 카스트로 잔류 시 카스트로까지 이어지는 엄청난 타선이 완성될 수 있다.

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회말 두산 포수 양의지가 삼성 최형우의 타구가 머리 위로 떠오르자 발걸음을 옮기고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

물론 KIA는 올시즌을 앞두고 최형우와의 이별을 선택했다. 나름의 세대교체 과정이었다. 최형우 자리는 다른 젊은 선수들로 메울 수 있다는 계산이었고, 실제로 그 덕에 박재현이라는 새로운 스타가 튀어나왔다. 그런 가운데 1년 만에 다시 베테랑 선수를 데려온다는 자체가 자신들의 노선을 부정하는 일일 수 있어 부담스럽다.

하지만 위에서 언급했던 것처럼 포수는 또 다른 얘기다. 과연 KIA가 '김태군 대신 양의지'에 대한 주판알을 튕겨볼 수 있을까.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com