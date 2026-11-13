[공식발표] 박정권 감독 포기한 SSG, 새 퓨처스 감독에 '프랜차이즈' 박재상 선임

사진제공=SSG 랜더스

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[스포츠조선 김용 기자] 박정권 감독을 포기했던 SSG의 선택은 팀 스타 플레이어 출신 박재상 감독이었다.

SSG랜더스는 13일 박재상 육성군총괄코치를 신임 퓨처스 감독으로 선임했다고 공식 발표했다.

SSG는 퓨처스팀의 운용 기조를 단순한 경기 결과 창출이 아닌, 1군 즉시 전력화와 핵심 유망주의 잠재력을 극대화하는 '성장 중심 패러다임'으로 재편하겠다며 박 신임 감독 선임을 알렸다.

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SSG는 2군을 이끌던 박정권 감독과의 재계약을 포기하고 새 감독을 물색하겠다고 알렸었다. 구단이 지향하는 일관된 육성 철학을 현장에 안착시키고, 코치진 및 선수들과 정밀하게 소통, 조율, 지원할 적임자를 물색해 왔다.

이에 SSG는 올 시즌 1군과 퓨처스 간 육성 방향성을 일치하는데 기여하고 데이터 기반 육성 체계의 기틀을 마련해 온 박재상 육성군총괄코치를 신임 퓨처스 감독으로 낙점했다.

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박재상 신임 퓨처스 감독은 경기 승패 중심의 리더십에서 벗어나, 파트별(투수, 타격, 수비, 작전주루 등) 코치진의 권한과 책임을 존중하고 선수 개별 맞춤형 훈련에 전념할 수 있도록 돕는 '육성 관리자' 역할을 수행한다.

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구단은 박 감독이 프랜차이즈 출신으로서 지닌 높은 구단 이해도와 풍부한 코칭스태프 경험을 바탕으로, 바이오메카닉스 및 스포츠사이언스 데이터와 연계한 '선수 주도형 육성 시스템'을 성공적으로 완성해 낼 것으로 기대하고 있다.

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박재상 퓨처스 감독은 "선수 시절부터 뛰어온 친정팀에서 퓨처스 감독이라는 중책을 맡게 돼 책임감이 크다. 육성군총괄코치를 맡으며 우리 유망주들이 가진 고민과 잠재력을 가까이서 지켜본 만큼 선수들이 성장할 수 있는 환경을 만들겠다. 무엇보다 우리 코치들이 전문성을 살려 선수들을 밀착 지도할 수 있도록 뒤에서 지원하겠다"고 소감을 밝혔다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com