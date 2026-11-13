[공식발표] 오타니의 굴욕, 그의 시대 저무는 건가...부상에 우승도 실패, MVP는 '만장일치' 홈런왕 PCA

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[스포츠조선 김용 기자] 오타니 시대가 저문 건가.

예상대로였다. 미국 메이저리그 내셔널리그 MVP는 오타니(LA 다저스)가 아닌 피트 크로우-암스트롱(시카고 컵스, 이하 PCA)이었다.

메이저리그 사무국은 13일(한국시각) 내셔널리그 MVP로 PCA가 선정됐다고 발표했다. 만장일치였다. PCA는 1위표 30장 중 30장을 모두 획득했다.

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이견이 있을 수 없었다. PCA는 이번 시즌 162경기 출전 타율 2할8푼 45홈런 107타점 119득점 41도루를 기록했다. 홈런왕에, 메이저리그 역대 7번째 40홈런-40도루 클럽에 가입했다. 수비도 좋아 골드글러브도 수상했다.

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메이저리그 MVP는 오타니 세상이었다. '이도류'로 투-타 모두에서 압도적인 성적을 거두는 오타니를 넘어설 선수가 나오기 쉽지 않았다. 아메리칸리그 LA 에인절스에서 뛰던 2021년, 2023년 MVP를 수상했고 2024 시즌을 앞두고 내셔널리그 다저스로 옮겨와 2024년과 지난해 2년 연속 만장일치 MVP가 됐었다. 본인도 잘하고, 다저스도 월드시리즈 우승을 하니 MVP를 받지 않을 수 없었다.

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하지만 올해는 오타니가 부상으로 부진했고, 다저스도 월드시리즈 우승에 실패했다. PCA에게 표가 쏠릴 수밖에 없었던 이유다. 오타니는 2위표 26장과 3위표 2장을 받아 2위에 그쳤다.

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한편, 아메리칸리그도 휴스턴 애스트로스 지명타자 알바레스가 만장일치 MVP가 됐다. 2024년 이후 2년 만에 역대 3번째 양대리그 만장일치가 나왔다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com