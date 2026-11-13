'은퇴 직전' KIA 기적의 육성선수 성공 신화, 왜 감독은 더 다그쳤나…"너 너무 욕심 없었어"[인터뷰]

KIA 타이거즈 박상준. 사진제공=KIA 타이거즈

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "너 너무 욕심 없었어."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 일본 오키나와 마무리캠프를 이끌면서 내야수 박상준에게 따끔한 한마디를 남겼다. 벼랑 끝에 찾아온 기회를 어렵게 잡은 선수에게 '욕심 없다'는 지적. 처음에는 쉽게 이해가 안 될 수밖에 없었다.

박상준은 세광고를 졸업하고 프로 지명을 받지 못해 강릉영동대에 진학했다. 대학 졸업 후 2022년 KIA에 육성선수로 입단했지만, 지난해까지 1군은 멀게만 느껴졌다. 실제로 박상준은 지난 시즌을 마칠 때쯤 "올해까지만 하고 야구 그만하겠다"고 지인에게 말하기도 했다.

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지난해 11월 터닝 포인트가 찾아왔다. 이 감독이 새 주전 1루수가 필요한 상황에서 박상준을 오키나와 마무리캠프로 불렀다. 박상준은 오선우와 경쟁 구도를 그리며 눈도장을 찍었고, 올해 드디어 1군에 데뷔해 꿈을 이뤘다.

박상준의 강점은 타격이다. 5월에는 10경기에서 타율 3할8푼9리(36타수 14안타), 2홈런, 6타점 활약을 펼쳤다. 이 감독은 박상준을 2번타자로 기용하며 믿음을 보이기도 했다.

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하지만 가장 좋을 때 찾아온 옆구리 부상이 박상준의 발목을 잡았다. 부상 복귀 후 마음에 여유가 없다 보니 타석에서 쫓기기 시작했고, 결국 45경기, 타율 2할6푼7리(120타수 32안타)를 기록하고 시즌을 마쳤다. 외국인 타자 해럴드 카스트로가 시즌 중반부터 1루수를 맡으면서 기회가 줄어드니 더 쫓기는 감도 있었다.

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박상준은 부상 당시를 떠올리며 "내가 너무 격하게 했던 것 같다. 신났다고 해야 하나. 즐거웠으니까. 잘하든 못하든 똑같이 해야 한다는 것을 올해 배웠다. 하루 잘했다고 들뜨면 안 되고, 하루 못 쳤다고 풀 죽을 필요도 없는 것 같다. 또 기회가 온다면 결과만 생각하지 않으려 한다"고 이야기했다.

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자신감이 부족했던 것도 문제였다. 이 감독이 "욕심이 없다"고 지적한 이유다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 9회말 1사 1,2루 KIA 박상준이 삼진을 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

박상준은 "감독님께서 '너무 욕심이 없었다'고 한 게 가장 와닿았다. 나는 그런 생각을 해본 적이 없었다. 타격 훈련을 하다가 감독님께서 '너는 올해 뭐가 가장 문제점이냐' 하셔서 내가 느꼈던 것들을 말씀드리니 아예 반대되는 이야기를 하셨다. 욕심을 갖고 했으면 조금 더 좋았을 것 같기도 하다. 나는 내 자리가 아니라고 생각했다. 내 자리라고 생각하면 풀어질까 봐. 그런데 1군 무대에서는 쉽게 만족하고 풀어지지 않지 않나. 항상 집중해야 하고. 그런 면에서 조금 더 욕심을 갖고 했으면 좋았겠다는 생각을 감독님께서 말씀하셔서 해봤다"고 털어놨다.

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KIA는 다음 시즌 카스트로와 재계약을 추진하고 있다. 카스트로는 외야 수비보다는 내야수로 뛰는 것을 선호한다. 카스트로가 잔류하면 전문 1루수인 박상준의 기회는 당연히 줄어들 수밖에 없다. 그럼에도 묵묵히 준비하고 또 기회를 기다려야 한다.

박상준은 "내가 할 고민은 아니라고 생각한다. 어쨌든 나보다 잘하는 사람이 1군에서 뛰는 게 맞고, 내가 그 사람보다 나으면 내가 뛰는 것이다. 내가 할 것을 하고 있으면 또 기회는 온다는 생각이다. 경쟁에서 이기고 싶은 마음은 있는데, 현실적으로 외국인 타자를 이기는 게 쉬운 일은 아니다"라고 덤덤하게 현실을 지켜봤다.

일단 대타로 가치를 증명하는 게 우선이다. 이 감독은 올 시즌 마지막까지 마땅한 대타감이 없어 고민이 깊었다.

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박상준은 "대타로 나가면 압박감이 심하더라. (이)호연이 형은 KT에서도 경험이 많았으니까 물어봤다. 형이 원래 대타가 제일 쉽지 않다고 하더라. 선발로 나가면 분명 맞아 나갈 공인데, 대타로 나가면 파울이 되거나 헛스윙이 돼서 그게 진짜 힘들었다. 아직은 1군 경험이 부족해 답을 찾지 못했지만, 계속 하다 보면 답을 찾을 것이다. 야구에 정답은 없으니까. 많이 나가면 괜찮아질 것"이라고 했다.

마무리캠프에 함께 참가한 친구 박민과 다음 시즌에는 꼭 1군에서 더 중요한 선수가 되자고 다짐했다. 박민은 3루수 주전 경쟁에 뛰어든다.

박상준은 "(박)민이가 3루수, 내가 1루수로 올해 몇 번 같이 선발로 나간 적이 있다. 민이가 있으면 안정감도 생기고, 도움이 많이 된다. 내게 필요한 존재"라며 내년에는 함께 웃을 날이 더 많길 기대했다.

박상준은 올해 홈런 4개를 쳤다. 장타율은 0.400. 다음 시즌에는 '거포'라는 수식어에 걸맞게 장타를 더 생산하고자 한다.

박상준은 "그래도 난 장타가 필요한 선수 같긴 하다. 올해 낮은 공은 잘 쳤는데, 높은 공이 안 돼서 스프링캠프까지 높은 공을 잘 칠 수 있게 준비해 보려고 한다. 그게 되면 변화구도 잘 참아질 것 같아서 준비를 잘해 보겠다"고 각오를 다졌다.

KIA 타이거즈 박상준. 사진제공=KIA 타이거즈

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com