"구자욱 FA 시장 나오기만 기다린다" 대형 폭탄 선언, 강백호처럼 극적 잔류 가능성?

구자욱. 스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]구자욱이 해외 진출을 염두에 두고 미국 에이전트를 선임했다는 사실이 보도됐다. 한국시리즈를 마치고 휴식기를 보내고 있는 그의 선택이 궁금해진다.

미국 'MLB네트워크'의 저명한 기자 마크 페인샌드는 13일(이하 한국시각) SNS를 통해 "올해 한국시리즈 MVP를 수상한 33세 외야수 겸 1루수 구자욱이 메이저리그 진출을 위해 마코 코퍼레이션의 자론 롱에게 대리인을 맡겼다"고 보도했다. 아직 미국 언론에서도 구체적인 소식이 나오지는 않고 있지만, 구자욱이 해외 에이전시를 선임하면서 메이저리그 진출까지 염두에 두고있다는 사실이 드러났다.

올 시즌을 마치고 FA 자격을 취득할 예정인 구자욱은 KBO리그 10개 구단 뿐만 아니라 해외 어느 구단과도 자유로운 협상이 가능하다. 에이전시 선임만으로 무조건 메이저리그 진출이 확정되는 것은 결코 아니지만, 일단 구자욱이 국내 구단 뿐만 아니라 해외 구단과도 열어놓고 협상 창구를 만들어놓겠다는 뜻으로 보인다.

Advertisement

구자욱은 현재 국내에서는 에이전시가 없다. 매니지먼트를 맡기고 있는 곳은 있지만, FA 협상은 본인이 직접 나설 예정이다. 국내 구단들과는 본인이 직접 연락을 주고받으며 이야기를 들어볼 수 있겠지만, 미국 구단쪽의 반응을 듣기 위해서는 에이전시가 필요하다는 결론을 내린 것으로 보인다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 한국시리즈 MVP 수상하는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

구자욱이 대리인을 맡긴 롱은 메이저리그 선수 출신이고, 2019시즌을 끝으로 선수 커리어를 마무리한 후 공인 에이전트 자격증을 취득했다. 은퇴 이후에는 선수 에이전트로서 본격적인 활동을 하고있는 상황이다.

Advertisement

다만 구자욱의 행보는 원 소속 구단인 삼성 라이온즈 뿐만 아니라, 타 구단들도 신경을 곤두세우고 지켜보고 있다. 최대어에 속하는 구자욱은 시장에 나올 경우, 본격적으로 영입 전쟁에 뛰어들기 위해 복수의 구단이 이미 준비를 하고있는 상황이다. 일부 관계자는 "구자욱이 시장에 나오기만을 기다리고 있다"며 의지를 드러내기도 했다.

Advertisement

결국 선수의 의지 그리고 선택이 중요해 보인다. 지난해에도 FA 대어였던 강백호가 해외 진출까지 염두에 두고 미국 에이전시를 선임해 시장 분위기를 살폈지만, 결국 해외보다는 국내에 무게를 뒀고 한화 이글스 이적이 성사됐었다.

Advertisement

올해 구자욱도 지난해 강백호처럼 해외 리그 분위기만 살피는 선임이 될지, 아니면 꿈의 무대인 메이저리그 진출에 도전하려는 강력한 의지를 피력한 것인지는 FA 시장이 본격 열린 후 확인할 수 있을 전망이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com