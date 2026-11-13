'오타니의 시대' 충격 종료! 내셔널리그 MVP 불발…'40-40 괴물 타자' 크로우-암스트롱의 시대 도래

21일 오후 서울 고척스카이돔에서?'MLB 월드투어 서울 시리즈'?LA 다저스와 샌디에이고 파드리스의 경기가 열렸다. 7회말 1사 1루에서 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 외야 플라이로 물러나며 아쉬운 표정을 짓고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.3.21/

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[스포츠조선 강우진 기자]오타니 쇼헤이가 만족하지 못할 시즌을 보내면서 내셔널리그(NL) MVP(최우수선수)에 선정되지 못했다.

'MLB닷컴'은 13일(한국시각) '부상이 발목을 잡으면서 오타니는 시즌을 좋은 모습으로 마무리하지 못했지만, 그는 여전히 내셔널리그 최고의 선수 중 한 명으로 인정받았다'고 보도했다.

오타니는 NL MVP 투표에서 시카고 컵스의 피트 크로우-암스트롱에 이어 2위를 차지했다. 크로우-암스트롱은 MLB 네트워크를 통해 발표된 투표 결과에서 만장일치로 MVP에 선정됐다. 이로써 오타니의 3년 연속 MVP 수상 행진은 막을 내렸다. 오타니는 아메리칸리그(AL)에서 두 차례, NL에서 두 차례 등 지금까지 총 네 차례 MVP를 수상했다. 오타니가 지금까지 수상한 네 차례의 MVP는 모두 만장일치 수상이었다. 그의 MVP 수상 횟수 네 번으로 메이저리그 역사상 배리 본즈(7회)에 이어 두 번째로 많다. 올해 BBWAA(미국야구기자협회)가 선정한 5개 부문 시상식에서 최종 후보에 오른 다저스 선수는 오타니가 유일했다.

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AP연합뉴스

2026 정규시즌 전반기까지만 해도 오타니는 또 한 번 MVP를 차지할 것이 유력해 보였다. 타석에서 시즌 초반 부진을 딛고 타격감을 끌어올렸으며, 마운드에서도 압도적인 모습을 보여줬다. 14차례 선발 등판에서 8승 2패, 평균자책점 1.79를 기록했고, 85⅔이닝 동안 삼진 95개를 잡아냈다. 그의 ERA+는 237에 달했다.

그러나 오타니는 왼쪽 무릎 통증이 반복되면서 7월 초부터 등판하지 못했다. 비슷한 시기에 오른쪽 이두근 부상을 당했다. 오타니의 페이스는 이후 눈에 띄게 떨어졌고, 9월 중순 부상자 명단(IL)에 올랐다. 오타니가 고전하는 사이 크로우-암스트롱은 더욱 기세를 올렸다. 그는 40홈런-40도루 시즌을 완성했으며, 여러 평가 지표에서 리그를 넘어 메이저리그 최고의 수비수로 평가받았다. 오타니도 준수한 시즌을 보냈지만, 크로우-암스트롱에 미치지는 못했다. 오타니는 OPS 0.889를 기록했고, 30홈런으로 다저스 팀 내 1위를 차지했다. OPS+는 143이었다.

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매체는 '부상에도 불구하고 오타니는 그만이 해낼 수 있는 수준의 투타 겸업 시즌을 만들어냈다'면서도 '하지만 올해 NL에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수는 아니었다'고 평가했다. 이어 '2027년과 그 이후 다저스의 주요 과제 중 하나는 오타니가 정규시즌에서 투타 겸업 선수로 활약할 수 있도록 관리하는 일이 될 것'이라고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com