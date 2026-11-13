[오피셜]'최대어 구자욱-원태인 남을까? 떠날까?' FA 자격 선수 취득한 28명 공시

한국시리즈 우승 확정 후 기뻐하는 구자욱(왼쪽)과 원태인. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 나유리 기자]'최대어'는 단연 구자욱과 원태인이다. FA 자격 선수 명단이 공시됐다.

한국야구위원회(KBO)는 13일 2027년 FA 자격 선수 명단을 공시했다. 2027년 FA 자격 선수는 총 28명이다. FA 등급별로는 A등급 6명, B등급 14명, C등급 8명이다. 이 중 처음 FA 자격을 얻은 선수는 15명, 재자격 선수는 6명, 이미 FA 자격을 취득했지만 FA 승인 신청을 하지 않고 자격을 유지한 선수는 7명이다.

구단별로는 KT와 SSG가 각각 6명으로 가장 많다. 이어서 삼성, 두산, 한화가 각각 3명, KIA와 LG가 2명씩, 롯데, NC, 키움이 1명씩이다.

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'최대어'로는 투수 원태인과 외야수 구자욱이 꼽힌다. 프로 데뷔 후 8년을 채운 원태인은 FA 등급제 기준 A등급에 해당하고, 12년차인 구자욱 역시 A등급으로 타팀 이적시 해당 등급 기준에 맞춰 보상 선수 혹은 보상금을 지급해야 한다. 삼성은 원태인, 구자욱 외에도 내야수 전병우(C등급)가 FA 자격을 취득했다.

FA 자격 취득 선수가 가장 많은 팀은 SSG와 KT다. KT는 투수 김민수(B등급)와 한승혁(B등급), 내야수 김상수(C등급)와 오윤석(B등급), 외야수 김민혁(A등급)과 배정대(A등급)까지 나란히 FA 자격을 취득했다. 이중 김상수는 자신의 3번째 FA 자격을 얻었다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 최지훈이 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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SSG는 현역 은퇴를 선언한 김성현을 제외하고, 실질적 FA 자격 선수는 5명이다. 투수 문승원(C등급)과 서진용(B등급), 외야수 오태곤(C등급), 최지훈(B등급), 한유섬(C등급)까지 자격을 얻었다.

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한화도 현역 은퇴를 선언한 포수 이재원을 제외하면 포수 최재훈(B등급)과 투수 박상원(A등급)이 FA 자격을 얻었고, KIA도 베테랑 포수 김태군(B등급)과 외야수 김호령(C등급), LG는 포수 박동원(B등급)과 외야수 홍창기(A등급)가 각각 자격을 취득했다.

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두산은 투수 박치국(B등급)과 포수 양의지(C등급), 외야수 정수빈(B등급)이 FA 자격을 얻는다.

이밖에도 롯데는 내야수 박승욱(C등급), NC는 외야수 권희동(B등급), 키움은 내야수 최주환(B등급)이 각각 FA 자격을 취득했다.

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12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 2회초 2사 LG 박동원이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

또한, 비FA 다년 계약 체결 선수 및 기존 FA 선수 중 계약 기간 연장 옵션 발동 등으로 FA 자격 요건을 신규 취득 또는 재취득했으나 올해 계약 기간이 종료되지 않은 'FA자격 유보선수' 9명도 함께 공시했다. 이에 해당 선수는 2027년 FA 자격 승인신청을 할 수 없으며, FA 자격은 계약기간이 종료되는 해까지 유보된다.

2027년 FA 자격 선수는 공시 후 2일 이내인 11월 15일까지 KBO에 FA 권리 행사 승인을 신청해야 하며, KBO는 신청 마감 다음 날인 11월 16일(월) FA 권리를 행사한 선수들을 FA 승인 선수로 공시할 예정이다.

FA 승인 선수는 공시 다음 날인 11월 17일(화)부터 모든 구단(해외 구단 포함)과 선수 계약을 위한 교섭이 가능하다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com