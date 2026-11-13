'삼성의 구자욱' 초대박! '메이저리그 갑니다'→현지 에이전트 선임 완료…KBO 수준+나이 고려 성공 가능성은? '글쎄'

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 1사 1,2루 김영웅의 적시타때 2루주자 구자욱이 홈으로 파고들어 세이프되며 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 강우진 기자]KBO 리그 삼성 라이온즈의 외야수 구자욱(33)이 메이저리그 진출을 타진한다.

'MLB 트레이드 루머스'는 13일(한국시각) 'MLB닷컴'의 마크 파인샌드 기자의 주장을 인용해 '구자욱이 메이저리그 진출 가능성을 타진하기 위해 에이전시인 마코 코퍼레이션의 재런 롱을 에이전트로 선임했다'고 보도했다. 구자욱은 삼성 소속으로 2026시즌 한국시리즈 MVP를 수상하면서 시즌을 만족스럽게 마쳤다. 신장 1m88의 구자욱은 좌타자로, KBO 리그에서 선수 생활을 하는 동안 줄곧 삼성에서 뛰었다. 그의 계약은 시즌 종료와 함께 만료됐으며, 1군 등록 일수를 만족했기 때문에 포스팅 시스템을 거치지 않고 국내외 FA(자유계약선수) 시장으로 나갈 수 있다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루 구자욱이 1타점 동점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

구자욱은 KBO 리그에서 12시즌에 걸쳐 활약했으며, 통산 타율 0.322, 출루율 0.392, 장타율 0.518, 201홈런을 기록했다. 이번 시즌에는 타율 0.371, 출루율 0.458, 장타율 0.581, 15홈런을 기록했다. 볼넷 비율은 13.3%였으며, 삼진 비율은 14.3%였다. 구자욱은 KBO 리그 타격왕에 올랐으며, 규정타석을 채운 타자 64명 가운데 OPS 1.039로 3위를 차지했다. 그는 시즌 막판 왼쪽 햄스트링 부상으로 경기에 출전하지 못한 기간이 있었지만, 한국시리즈에서 복귀하면서 팀의 우승에 기여했다. 그는 한국시리즈 5경기에서 20타수 10안타를 기록하며 MVP(최우수선수)가 됐다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 구자욱 헹가래 치고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

훌륭한 성적을 낸 구자욱이지만, 메이저리그 진출에 대한 우려는 있다.

매체는 '의심할 여지 없이 훌륭한 시즌을 보냈지만, KBO 리그의 경쟁 수준이 일본프로야구(NPB)보다 낮다는 점은 짚고 넘어갈 필요가 있다'며 '올해 KBO 리그 OPS 상위 7명 안에는 메이저리그에서 입지가 확고하지 않았던 선수들도 포함됐다'고 전했다.

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이어 '오스틴 딘, 샘 힐리어드, 빅터 레이예스, 해럴드 카스트로 이들은 모두 메이저리그에서 주전으로 자리 잡지 못했던 선수들'이라며 '올해 KBO 리그 OPS 상위 7위 이내에 이름을 올렸다'고 지적했다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루. 1타점 2루타를 날린 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

아울러 그의 적지 않은 나이와 포지션이 메이저리그 진출 발목을 잡을 수 있다는 분석도 나온다.

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매체는 '구자욱의 나이와 코너 외야수라는 포지션 특성은 메이저리그 구단들의 관심을 제한하는 요인이 될 것으로 보인다'며 '구자욱이 KBO리그에서 상당한 관심을 받을 것으로 예상되는 상황에서, 마이너리그 계약도 받아들일 의향이 있는지는 아직 명확하지 않다'고 전했다.

또 매체는 '다만 그는 메이저리그 선수들을 상대로 자신의 기량을 시험하는 것에 상당한 관심을 보이고 있다'며 '실제로 시장 상황을 파악하기 위해 에이전시까지 선임했다'고 설명했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com