30대 중반, 평범한 수비력, 부족한 파워...구자욱 ML 진출, 현실성 얼마나 있나

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 동점 2타점 적시타 날린 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[스포츠조선 김용 기자] 구자욱의 메이저리그 진출, 현실성 있을까.

처음에 반농담인줄 알았다. 그런데 에이전트까지 선임했다. 이제 FA가 될 구자욱의 미국 진출 현실성은 얼마나 될까.

KBO는 13일 FA 자격 선수를 공시했다. 삼성 라이온즈 구자욱은 5년 전 삼성과 120억원 다년계약을 맺은 뒤, 처음으로 FA 신분이 된다.

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삼성은 한국시리즈 우승을 차지했고, 주장 구자욱은 햄스트링 부상을 당했음에도 정규시즌 MVP에 올랐다. 타격이 약한 팀들의 타깃이 돼 몸값이 뛰어오를 것으로 보였다.

그런데 변수가 생겼다. 구자욱은 우승 후 기자회견에서 미국 도전 얘기를 꺼냈다. 후배 원태인이 미국 에이전트를 선임했다는 얘기를 하자 '나도 미국에 관심있다'며 에이전트의 연락이 왔으면 좋겠다고 했다.

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그리고 FA 자격 공시 전, 구자욱의 미국 현지 에이전트 선임 소식이 알려졌다. 웃으며 한 얘기라 그 때는 몰랐는데, 제법 진지하게 미국 진출 도전 시나리오가 진행되고 있다는 의미다.

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그렇다면 구자욱은 메이저리그에 갈 수 있을까.

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일단 야구 실력은 의심의 여지가 없다. 올해 타율 3할7푼1리로 타격 타이틀을 따냈다. 출루율까지 2관왕. 컨택트 능력과 파워를 다 갖춘 리그 최강 중장거리형 타자다. 15홈런에 타점도 102개. 해결 능력도 갖췄다. 2024 시즌에는 33홈런도 쳤다.

하지만 국내 FA 계약이 아닌, 메이저리그 진출이라고 할 때는 걸리는 점들이 많다. 일단 나이가 33세다. 내년이면 한국 나이로 35세다. 30대 중반 나이 선수가 미국에 간다는 건, 곧바로 주전 라인업에 들어가 핵심적 역할을 할 수 있을 때라는 전제가 따라붙어야 한다. 미국에서 야구를 배울 시기는 아니라는 점이다.

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사진제공=삼성 라이온즈

KBO에서는 극강의 타격 능력이지만, 메이저리그 빠른 투수들의 공에 이와같은 타격이 될 지 봐야 한다. 특히 홈런은 완전히 줄어들 수 있다. 올해 대구를 홈으로 쓰면서도 15개에 그쳤다. 2024년 정점을 찍고, 내려오는 분위기. 미국에 가면 홈런은 한자릿 수, 그렇다면 컨택트 능력으로 모든 걸 발휘해야 하는데 그렇게 잘 치던 이정후(샌프란시스코)도 미국에 가서 고전하고 있다.

타격은 메이저리그 수준이 될 수 있지만 문제는 수비다. 외야 수비력이 평범하다. 30대 들어 부상도 잦아졌다. 메이저리그에서 주전으로 뛰려면 수비가 기본이 돼야 한다. 지명타자로 뛰기에는 위에서 언급한 것처럼 파워가 부족하다.

구자욱은 외야로 나가기 전 내야수로 프로에 데뷔했다. 1루 경험도 제법 있다. 1루와 외야가 다 되는 좌타자라고 하면 매력을 어필할 수 있다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com