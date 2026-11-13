'제발, 경우의 수 그만 계산하고 싶어요' 호주가 졌다! 한국 결승행 가능성 얼마나 되나

AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]한국 야구 대표팀에게 첫경기 패배를 안겼던 호주가 대만에게 졌다. 또다시 '경우의 수'를 계산해야 할지도 모른다.

최원호 감독이 이끄는 아시아프로야구챔피언십(APBC) 야구 대표팀은 지난 12일 일본 도쿄돔에서 열린 예선 첫 경기에서 호주에 7대8로 패했다.

호주의 공격력이 강하기도 했지만, 대표팀 입장에서는 적지 않은 충격이었다. 특히 투수들이 동반 부진하며 경기 초반과 막판 중요한 승부처에 실점을 허용한 것이 뼈아팠다. 한국은 6회말 대거 6점을 내며 6-4로 경기를 뒤집었지만, 8~9회에만 무려 4실점을 했다. 마지막 9회말 김도영의 희생플라이 타점으로 1점 차까지 쫓아갔으나 거기까지였다.

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한국과 대만, 호주, 일본까지 4개국만 참가하는 APBC는 20대 초중반 젊은 선수들이 주축이 되어 출전하는 비교적 규모가 작은 대회다. 그러나 LA 올림픽 출전권이 걸려있는 내년 프리미어12를 대비해 이번 APBC 역시 중요한 무대라고 보고 있었다. 한국은 한번도 이루지 못한 APBC 우승까지 노렸지만, 첫 판 패배로 묵표 달성이 상당히 힘들어진 게 사실이다.

그러나 호주가 대만과의 두번째 경기를 지면서 일단 가능성은 생겼다. 호주는 13일 열린 대만과의 경기에서 4대6으로 패했다.

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대만은 1회에만 4실점을 하면서 끌려가다가 3회초 장젠웨이의 홈런으로 동점을 만든 후 5회와 7회 쐐기타가 터지면서 6대4 역전승을 장식했다. 대만은 12일 일본과의 첫 경기에서 0대5로 패했는데, 호주를 잡고 1승1패 기사회생에 성공했다. 호주 역시 1승1패를 기록하게 됐다.

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호주 대표팀 데이브 닐슨 감독은 경기 후 공식 기자회견에서 "나의 감독 경력 중 가장 실망스런 경기였다. 수비와 투수진 모두 기대에 미치지 못했다"며 불만을 드러내기도 했다.

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때문에 한국은 13일 일본전과 14일 대만전에서 총력전을 펼쳐 좋은 성과를 내야 결승 진출이 가능하다. 일단 남아있는 호주-일본전 결과에 따라 경우의 수를 계산해야 할 수도 있다. 일단은 2경기를 모두 이겨야 하는 한국이다. 대만 역시 14일 한국과의 승부에서 총력전을 펼친다는 계산이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com