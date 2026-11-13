'한동희 대형사고 쳤다' 요미우리 11승 투수 상대로 한일전 선제 솔로포[APBC]

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 한동희가 출국 전 인터뷰하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

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[스포츠조선 나유리 기자]롯데의 4번타자에서 한국의 4번타자로. 한동희가 도쿄돔에서 시원한 홈런을 날렸다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 13일 일본 도쿄돔에서 아시아프로야구챔피언십(APBC) 일본과의 예선 라운드 맞대결을 펼쳤다.

일본은 요미우리 자이언츠 소속 11승 투수 다케마루 카즈유키를 선발 투수로 내세웠다. 2002년생 좌완 투수인 다케마루는 2025년 신인 드래프트에서 요미우리의 전체 1순위 지명을 받아 입단했고, 올해 개막전 선발 투수로 등판하는 파란을 일으켰다. 팀내 선발 로테이션이 흔들리면서 내린 결정이었지만, 신인 투수가 개막전 선발 투수로 등판한 것은 요미우리 역사상 1962년 이후 64년만이고, 승리 투수가 된 것은 90년 역사상 최초의 기록이었다. NPB 전체 기록으로 따져도 개막전 신인 선발 투수가 선발승을 거둔 것은 1958년 이후 68년만의 대기록이었다.

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올 시즌 요미우리에서 11승 9패에 평균자책점 3.27로 믿기지 않는 데뷔 시즌을 보낸 다케마루는 최고 153km을 뿌리면서 변화구 완성도가 높고, 제구력이 좋은 좌완 투수다. 결정구는 체인지업이고, 슬라이더, 커브, 커터까지 던질 수 있다.

까다로운 좌완 투수를 만났지만, 한국 타자들은 1회부터 꾸준히 주자들이 루상에 나가면서 집중력을 보였다. 그리고 0-0 동점 접전이 이어진 3회호 한동희의 선제 솔로 홈런이 터졌다.

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2아웃 주자 없는 상황에서 다케마루를 상대한 한동희가 1S에서 도쿄돔 우측 담장을 넘기는 솔로포를 터뜨렸다. 이 홈런으로 한국이 1-0 리드를 가져갈 수 있게 됐다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com